Vadhir “N”, hijo del comediante Eugenio Derbez, no será detenido al ser acusado de presuntamente haber cometido el delito de violación en agravio de dos mujeres: una de nacionalidad extranjera y la otra menor de 15 años de edad.

Así lo determinó un Tribunal del Poder Judicial de la Federación, que durante la sesión de este jueves 26 de noviembre de 2026 emitió un fallo por unanimidad el cual frena la orden de aprehensión contra Vadhir “N”, pero esta puede ser solicitada de nuevo.

La Fiscalía de CDMX dio a conocer el 6 de noviembre pasado que existía una investigación contra él por un caso que habría ocurrido en abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán.

¿Por qué Vadhir “N” no será detenido? Esto determinó un Tribunal

El Tribunal sesionó para resolver un amparo promovido contra una orden de aprehensión por el delito de violación.

Bajo la ponencia del magistrado José Rogelio Alanís García, el amparo fue aprobado tras votarse que hubo “vicios formales” en la integración de la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“La justicia ampara y protege al quejoso respecto de la orden de aprehensión del 24 de abril de 2026 librada por la autoridad” — José Rogelio Alanís García, magistrado

De acuerdo con el Tribunal, se ratificó la concesión del amparo tras detectar inconsistencias técnicas cometidas por el Ministerio Público.

“Los hechos se relacionan con un hecho previsto en la ley como delito de violación, por tanto, como bien se establece en los agraviados se tiene que realizar un estudio con perspectiva de género y en este caso no solamente con perspectiva de género sino también con perspectiva de interseccionalidad, toda vez que la víctima por un lado, además de ser mujer, también es extranjera y por estas razones se dan dos elementos de susceptibilidad que deben ser tomados en consideración”, expuso el magistrado.

Frenan orden de captura de Vadhir "N" por supuesta violación. Frenan orden de captura de Vadhir "N" por supuesta violación. | PJF

Supuesta violación habría ocurrido en zona de camerinos

En su ponencia, el magistrado dijo que el Ministerio Público refirió que la víctima es extranjera y solo habla su idioma, pero no se precisó de qué nacionalidad es aunque al parecer llegó de Estados Unidos.

“La entrevista la vertió en idioma extranjero (...) se tiene que establecer qué fue lo que dijo en ese idioma extranjero y después la traducción. ¿Para qué? Para que la parte quejosa, perdón, la imputada, pues posteriormente pueda defenderse y establecer si realmente lo que se dice en la traducción corresponde o no a lo que está dicho en idioma original".

Los hechos habrían acontecido tras una contratación laboral para que la mujer trabajara en la Ciudad de México. Al llegar a cierto domicilio, la supuesta agresión sexual presuntamente ocurrió en una zona de camerinos donde habría otras personas, quienes se salieron y después habrían acontecido los hechos.

“Decir de manera muy escueta que en ella se establecen las circunstancias del momento, lugar y ocasión, pues no es suficiente para estar bien claro qué fue exactamente lo que dijo, más cuando lo habría referido primero en idioma extranjero y después en una traducción. Es decir, las complejidades de los hechos más las complejidades que se relacionan con el tema de la traducción, pues implicaba que sí se requería una intervención más asertiva por parte de la Fiscalía para que quede claro bien lo que se dice en el dato de prueba que, repito, es fundamental y que es fundamental no solo para los hechos sino para garantizar los derechos fundamentales de la propia víctima”, manifestó el magistrado.

La víctima al parecer habló con una amiga después de la supuesta violación. Tras lo cual, “le habría aconsejado que fuera inmediatamente a la policía o al Ministerio Público para denunciar eh los hechos”, expuso el magistrado.

Pero a la amiga “no le consta que haya habido esa relación de trabajo” en la que fue contratada la víctima y “por tanto, no hay ninguna corroboración de estas circunstancias que corroboraría que efectivamente la víctima estuvo en el lugar de los hechos y que tuvo contacto con el quejoso. No se refirieron, no significa que no existan, no significa que no fueron referidos en la audiencia”, de acuerdo con la ponencia del magistrado.

Hijo de Eugenio Derbez no ha comparecido tras acusación

El hijo del comediante no ha comparecido y se han realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin que hasta ahora haya sido posible concretar la notificación correspondiente, informó la fiscalía capitalina.

“El quejoso no fue encontrado en los tres domicilios en los cuales se pretendió buscarlo. En la audiencia se advierte que el agente del Ministerio Público refirió que tuvo conocimiento de que había estos tres domicilios a nombre del quejoso (...) uno de esos tres tenía incompleto datos esenciales para la su identificación como es el número y precisamente así lo hizo constar el propio agente del Ministerio Público y el oficial de policía que trató de buscarlo. Por tanto, el hecho de que algún domicilio estuviera incompleto implicaba que la fiscalía tenía que realizar una investigación ulterior para poder establecer un domicilio para buscarlo y en el caso no lo hizo”, expuso el magistrado en la sesión.

Abren posibilidad para que Fiscalía solicite otra vez detener a Vadhir “N”

En la sesión del Tribunal se expuso que el hecho de que Vadhir “N” salga del país “no significa necesariamente que se esté ante el máximo nivel de cautela para emitir la orden de aprehensión” y “tampoco se observa un peligro para la víctima”.

“Consideramos que sí existen esos vicios formales de la orden de aprehensión y que fue correcto, por ende, que se considere el amparo para los efectos precisados en la sentencia recurrida, dejando claro porque esto no implica una terminación de la investigación, sino que la Fiscalía puede continuar con ella y puede en caso de estimarlo procedente, acudir a otros mecanismos de de presentación o de allegar al quejoso al proceso o incluso si estima que se cumplen los requisitos legales y constitucionales correspondientes, volver a solicitar la orden de aprehensión”.

Pero se puntualizó que la mujer “no va a significar que deje de ser considerada como víctima”.

Fiscalía de CDMX podrá seguir proceso de captura de Vadhir “N”

El magistrado José Rogelio Alanís García precisó que el proceso no ha concluido y “no implica que se deje de investigar”, por lo que la Fiscalía de la CDMX podrá buscar otros recursos legales.

“Naturalmente la Fiscalía puede continuar sus investigaciones, puede pedir otros medios de conducción o puede también realizar investigaciones para poder acreditar o establecer de mejor manera posteriormente esta necesidad de cautela, sin embargo, hasta este momento y para la orden que se pidió, no se cuenta con esa con ese requisito”, expuso el magistrado.

El hijo de Eugenio Derbez buscó no ser detenido. El 20 de noviembre de 2026, la fiscalía capitalina informó un juez de control libró una orden de aprehensión contra Vadhir “N”, pero esta quedó sin efectos tras un amparo que presentó la defensa legal del hijo del comediante.

Menor de 15 años denunció a Vadhir “N”

La firma de abogados Vega Mac Gregor Arellano informó que una menor de edad de 15 años denunció a Vadhir “N” ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el mismo delito.

Los hechos presuntamente habrían ocurrido en septiembre de 2026, de acuerdo con un comunicado presentado por el despacho de abogados.

“Esta firma representa exclusivamente a una adolescente de 15 años de edad que tuvo el valor de presentar una denuncia por el delito de violación ante la Fiscalía General de la República”, indicó la defensa.

Comunicado 20 de noviembre de 2026 pic.twitter.com/dlx0epWlQS — Vega Mac Gregor Arellano (@VMA_abogados) November 20, 2026

Fiscalía de CDMX asegura que existen pruebas de la violación

La fiscalía local aseguró que existe una carpeta de investigación con pruebas que sustentan el delito de violación.

“La carpeta de investigación incluye datos de prueba sólidos que sustentan la existencia del hecho investigado”, afirmó.