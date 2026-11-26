Luego de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Sinaloa, surgió la duda sobre si será entregado a autoridades de Estados Unidos o enfrentará procesos en México.

Durante la mañana de este jueves 26 de noviembre, el gobierno habló de quién tomará la decisión.

Esto es lo que explicaron y los detalles de su captura.

¿Van a extraditar a “El Chapo Isidro”?

El gobierno federal dijo que la Fiscalía General de la República, FGR, y el Gabinete de Seguridad deberán analizar si conceden la extradición de “El Chapo Isidro” a Estados Unidos o si inician los trámites para juzgarlo en nuestro país, evaluando qué conviene más para garantizar la paz y la seguridad.

Alleged Sinaloa Cartel boss "El Chapo Isidro" CAPTURED. Another one of our Narcotics Rewards Program targets now in custody and will face justice for his heinous crimes.



💰 UP TO $5 MILLION for information that led to the arrest and/or will lead to the conviction of Chapo… pic.twitter.com/7sb06R71oW — US Dept of State INL (@StateINL) November 23, 2026

¿Cómo y dónde detuvieron a “El Chapo Isidro”?

Fausto Isidro Meza Flores, identificado como líder del Cártel de Guasave, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, fue detenido el fin de semana en Guasave, Sinaloa, durante un operativo de fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

¿Quiénes detuvieron con “El Chapo Isidro”?

Junto con “El Chapo Isidro” también fueron capturados Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como su primo y segundo al mando de esa organización delictiva, y José “N”, identificado como su cuñado y operador financiero del mismo grupo.

Trasladan a la FEMDO a “El Chapo Isidro”

Los tres detenidos llegaron a la Ciudad de México a bordo de una aeronave de transporte militar y fueron llevados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para definir su situación jurídica.

Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, Germán N (a) “Serafín”, su primo y segundo al mando de esa organización delincuencial y José N, su cuñado y operador financiero de este mismo… pic.twitter.com/OSEB2L3fqc — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

¿De cuánto era la recompensa que ofrecía Estados Unidos por “El Chapo Isidro”?

Meza Flores era el único mexicano dentro de la lista de los 10 más buscados del FBI, donde autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su arresto y condena.