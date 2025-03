¿Uso de vapeadores en México en riesgo? Al menos 2.1 millones de personas usan estos dispositivos

El gobierno de México se prepara para prohibir el uso y venta de vapeadores en el país. Una privación que afecta la libertad de al menos 2.1 millones de usuarios de estos dispositivos.

En el 2020, la Ley General para el Control del Tabaco habría establecido la prohibición absoluta de los dispositivos de vapeo, pero en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le metió freno a esta decisión.

“Impacta de forma injustificada en los derechos al libre desarrollo de la personalidad y al libre comercio”, dijo en octubre de 2021 Arturo Zaldívar, exministro presidente de la Corte.

Norma Piña, ministra del Máximo Tribunal, expresó en ese mismo mes y año, que “para que esta persona adulta tome libremente las decisiones que afecten su salud y respetar esa decisión, aunque implique dañar su salud”.

Decreto sobre toda actividad relacionada con vapeadores

Aunque un año después el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el que tenía como lema prohibido prohibir, emitió un decreto y prohibió toda actividad relacionada con los vapeadores en el país.

“Todo lo quieren poner en la Constitución para decir, no puede haber una ley que lo pase, me están prohibiendo algo que quiero hacer y que no le hago daño a nadie hasta que me lo demuestren, pero ese es el signo de un gobierno intervencionista”, comenta Eddy Varón Levy, abogado constitucionalista.

¿Qué opinan ciudadanos sobre el uso de vapeadores?

La medida molestó a los ciudadanos, que de buenas a primeras vieron diluido su derecho a decidir. “Sí se viola nuestro Estado de derecho porque a final de cuentas tenemos derecho a consumir lo que queramos siempre y cuando estemos plenamente conscientes de lo que nos estamos metiendo en el cuerpo”, dice un testimonio.

“El gobierno, en lugar de centrarse a prohibir o hacer este tipo de reformas, debería de centrarse más en el combate a las adicciones, otro tipo de soluciones mucho más constructivas”, añadió.

“Justamente violan esta parte de tu decisión, tú no tienes el poder a decidir que es lo que vas a hacer con tu vida”, comparte una ciudadana.

Venta de vapeadores, en aumento

Hasta el momento el gobierno federal no cuenta con una legislación para definir los alcances de esta prohibición, algo que debe ocurrir a más tardar el 17 de julio de este año.

Lo cierto es que desde el decreto prohibicionista de López Obrador, la venta de vapeadores en México simplemente se ha incrementado.