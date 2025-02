Joven venezolano relata su experiencia tras ser “tragado” por una ballena en el sur de Chile

Un viaje que comenzó como una simple travesía a bordo de un kayak en las frías aguas del sur de Chile, se convirtió en una aterradora experiencia, luego de que Adrián Simancas, un joven venezolano de 24 años, fuera tragado por una enorme ballena que unos instantes después lo expulso.

Este increíble suceso ocurrió durante una expedición de Adrián junto con su padre, quienes salieron a dar un paseo por la Bahía El Águila, en las cercanías del Faro San Isidro en la Patagonia chilena, y el joven venezolano vive para contar cómo fue el ser “tragado” por una ballena.

Adrián Simancas relata su experiencia tras ser “tragado” por una ballena en la Patagonia Chilena

Mientras, el joven venezolano de 24 años, viajaba a bordo de su kayak, súbitamente una ballena jorobada emergió y lo engulló durante unos segundos, para después devolverlo al mar y completamente ileso.

¿Qué dijo Adrián Simancas tras ser tragado por una ballena? “Sentí un golpe detrás del bote, que empujaba un poco como para arriba y al mismo tiempo como un remolino, veo que algo alrededor de mí, algo se va cerrando, de color como azul oscuro blanco, me llega a tocar un poco la cara, una textura babosa y me hunde y fue un segundo en el que yo estaba todavía procesando, no me podía mover, estaba como que, pensé que algo me había comido y que ya no tenía nada que hacer, como que había muerto”.

Este peculiar incidente fue captado en video por Dell Simancas, un anestesista de 49 años residente en Chile y quien viajaba junto con su hijo, quien reveló que:“No, yo cerré los ojos, cuando sentí que iban a chocar con algo, yo nunca había visto una ballena, todavía no sabía realmente al momento de salir, si es que había sido una ballena o si había sido algo que me había chocado, pero si hubiese sido, como por ejemplo un delfín que me chocara, o que la ballena me golpeara, me hubiese lastimado más”.

“Pensé que algo me había comido... como que había muerto”: Adrián Simancas a Noticias Caracol

En una entrevista para Noticias Caracol, el joven venezolano Adrián Simancas, también reveló que: “Después empecé a sentir que el chaleco salvavidas me tiraba hacia arriba y estuve dos segundos subiendo hacia la superficie, cuando finalmente salgo, entendí que probablemente había sido una ballena, tenía miedo que empezara a saltar, sentía que había muchas cosas como moviéndose alrededor de mí, por debajo del agua, tenía miedo de qué algo fuiste a tumbar a mi papá, porque entonces iba a ser muy difícil, reincorporarnos entre los dos, pero afortunadamente no me pasó a mí y él tiene más experiencia remando… Finalmente, salió como se ve en el video, como todo muy tranquilo, a pesar de la situación extrema y el agua bajo cero”.

VIDEO: Padre graba como una ballena engulle a su hijo en el sur de Chile

“Tranquilo, tranquilo, no pasa nada”, se escucha decir a Dell Simancas, padre de Adrián Simancas, cuando el cetáceo les hizo vivir una peculiar experiencia. Todo sucedió cuando padre e hijo efectuaban un viaje en kayak por aguas de la Patagonia chilena, y mientras la cámara en el kayak del padre de Adrián graba su paseo, logra captar como una enorme ballena jorobada sale del agua y súbitamente el joven desaparece de la toma.

Padre e hijo revelan a CNN cómo fue su experiencia con la ballena en el sur de Chile

Antes de que el padre pudiera reaccionar de alguna manera, el joven venezolano fue expulsado hacia la superficie, en un aterrador acto que quedó captado en video. “Tranquilo, tranquilo, ya voy”, dice Dell Simancas cuando se percató acerca de lo sucedido y le dijo a su hijo que se sujetara de la cuerda de su kayak. Padre e hijo también le relataron a la CNN cómo fue su experiencia con la ballena en el sur de Chile.