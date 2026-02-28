INAH detecta la venta de cerca de 200 piezas prehispánicas a través de plataforma digital

Una revisión a anuncios en línea encendió alertas en México. Entre objetos ofertados desde Estados Unidos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) detectó la venta de piezas prehispánicas en una plataforma digital que no correspondían a simples artículos de colección.

El INAH informó que tras revisar el catálogo concluyó que se trata de bienes de origen prehispánico vinculados al patrimonio cultural del país.

En total, fueron identificadas 195 piezas. El caso ya derivó en acciones legales, mientras autoridades buscan frenar su venta y recuperar los objetos.

Tras la revisión de anuncios en la plataforma @eBay, especialistas del @INAHmx determinaron que 195 piezas ofertadas por un usuario en Orlando, Florida, son piezas de origen prehispánico de nuestra nación.



Exhortamos a la suspensión inmediata de su venta y a la devolución de…

¿Qué dice la ley sobre este tipo de objetos?

La legislación mexicana establece que los bienes arqueológicos son propiedad de la Nación.

Esto significa que no pueden venderse ni transferirse, ya que son considerados inalienables e imprescriptibles. Además, su salida del país está prohibida desde el siglo XIX.

Por ello, la presencia de estas piezas fuera de México apunta a una posible extracción ilícita.

Buscan frenar la venta y recuperar las piezas

Tras la identificación de los objetos, se solicitó retirar los anuncios y evitar que continúe su comercialización.

El caso también derivó en el inicio de procedimientos legales, con el objetivo de recuperar las piezas por las vías correspondientes.

Un caso reciente: México pidió frenar una subasta en Francia

La venta de piezas prehispánicas en el extranjero no es un hecho aislado. Apenas el 26 de febrero de 2026, autoridades mexicanas intervinieron en un caso similar en París.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificó 40 piezas arqueológicas incluidas en una subasta y determinó que formaban parte del patrimonio cultural de México.

Ante esto, el Gobierno solicitó detener la venta e inició acciones legales para buscar su repatriación, al considerar que los objetos habían salido del país de forma ilegal.

Exigimos la suspensión de la subasta presencial "Les Empires de Lumière", programada para el 27 de febrero en París por la Casa Millon, donde se identificaron 40 piezas arqueológicas propiedad de la Nación e inalienables por ley.



La Secretaría de @cultura_mx informa que el…

¿Es delito vender piezas prehispánicas en México?

Sí. En México, la ley establece que los bienes arqueológicos son propiedad de la Nación, por lo que no pueden ser vendidos ni transferidos de manera legal.

De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, estos objetos no pueden comercializarse, aunque estén en manos de particulares.

Además, la extracción, posesión o venta de este tipo de piezas sin autorización puede derivar en sanciones administrativas e incluso penales.

Por ello, especialistas han insistido en que cualquier objeto con posible valor arqueológico debe ser reportado a las autoridades, ya que su comercialización afecta el patrimonio cultural y dificulta el estudio de su contexto histórico.