Credencial Universal de Salud: ubica tu módulo en minutos y consulta estados con registro

El registro para la Credencial Universal de Salud ya comenzó y puede realizarse en módulos ubicados en distintos estados; el trámite inició el 13 de abril de 2026 y se está aplicando de forma escalonada para evitar filas y saturación.

En esta primera etapa, el registro está dirigido a personas adultas mayores de 85 años o más ; el acceso se organiza por orden alfabético del primer apellido, lo que permite distribuir la atención en los módulos y agilizar el proceso en cada jornada.

¿Dónde hay registro para la Credencial Universal de Salud?

El registro se realiza en ciudades que cuentan con convenio con IMSS Bienestar; entre las sedes se encuentran capitales y zonas clave como Ciudad de México, Toluca, Puebla, Mérida, Xalapa, Culiacán, Hermosillo, Villahermosa y Morelia, entre otras.

También hay módulos habilitados en entidades como Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas y Quintana Roo; en total, el programa se implementa en más de 20 estados del país.

Cómo ubicar tu módulo del Bienestar en minutos

Para conocer la ubicación exacta del módulo donde debes registrarte, el proceso se realiza en línea; solo necesitas ingresar al portal oficial y seguir estos pasos:



Seleccionar tu entidad

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Dar clic en buscar

En segundos, el sistema mostrará el módulo más cercano disponible para realizar el trámite.

Documentos necesarios para el registro

Para completar el proceso de la Credencial Universal de Salud, se solicita documentación básica; identificación oficial vigente, CURP certificada, comprobante de domicilio reciente y un número telefónico de contacto.

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Inicia el proceso de registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud 🪪



Beneficios:

-Acceso a atención médica en cualquier institución pública

-Funcionará también como identificación oficial

-También estará disponible la versión digital



En 2027 se podrá… pic.twitter.com/HPs4uIB05X — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) April 7, 2026

¿Para qué sirve la Credencial Universal de Salud?

La credencial permitirá acceder a servicios médicos en instituciones públicas como IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE; además, facilitará la consulta de historial clínico, la programación de citas y la verificación de derechohabiencia.

El objetivo es integrar la atención médica en un solo sistema; incluso se contempla su uso digital para consultas rápidas desde dispositivos móviles.

El registro continuará en fases posteriores para otros grupos de población; por ahora, ubicar tu módulo y preparar documentos es clave para completar el trámite sin contrat