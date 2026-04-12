El boom de los sueros vitaminados: ¿El secreto para una salud perfecta o una moda con riesgos?

Después de al menos 8 casos de muertes por aplicación de sueros vitaminados intravenosos en México, surge la pregunta sobre si este tipo de tratamientos son peligrosos o realmente son útiles para recuperar la salud.

Algunos de quienes comercializan este tipo de tratamientos los promocionan con el objetivo de combatir el cansancio extremo, curar la resaca o fortalecer el sistema inmunológico. No obstante, no sirven para este tipo de temas.

Mitos y realidades: ¿Realmente sirven los sueros vitaminados para el cansancio y la resaca?

Los sueros vitaminados aplicados vía intravenosa pueden ser útiles en casos de deshidratación grave o problemas crónicos de absorción de nutrientes, debido a que llegan los nutrientes directo al torrente sanguíneo.

Las clínicas que ofrecen este servicio afirman que los pacientes experimentan un aumento drástico de energía casi al instante de terminar la sesión.

Estos proveedores de servicios aseguran que brindan mezclas con nutrientes como vitamina C y zinc. No obstante, ello conlleva riesgos.

Los peligros ocultos: De la flebitis al choque séptico por sueroterapia

A pesar de sus promesas brillantes, este procedimiento médico conlleva peligros que ningún paciente debe ignorar. Insertar una aguja en la piel siempre rompe la barrera protectora natural del cuerpo, lo que abre la puerta a bacterias e infecciones graves en el sitio de la inyección, explica el doctor Alejandro Macías, médico infectólogo.

Además, la aplicación incorrecta por parte de personal inexperto causa flebitis, una dolorosa inflamación de la vena o también que se forme un trombo, es decir, una trombosis, que pueda obstruir la circulación en una vena o arteria. Otro riesgo significativo involucra la toxicidad vitamínica, también conocida como hipervitaminosis.

El exceso rápido de líquidos también altera el equilibrio natural de los electrolitos, lo que genera problemas severos en personas aparentemente sanas. Dependiendo de la salubridad de donde sean aplicadas, pueden generar infecciones y choque séptico, lo que puede causar la muerte.

¿Dónde es seguro aplicarse un suero? Recomendaciones del Dr. Alejandro Macías

Los sueros vitaminados pueden ser útiles si son suministrados por profesionales de la salud en entornos adecuados, explica el doctor Macías en un video publicado en YouTube. No obstante, muchos de estos tratamientos son anunciados para ser aplicados en sitios como gimnasios o en casas habitación, donde no hay garantías de ambientes limpios.

Macías recuerda que los sueros son aplicados comúnmente en hospitales, pero donde “se hacen las cosas con el máximo cuidado para que se disminuyan al máximo los riesgos y se obtengan sus beneficios”, sentenció.

