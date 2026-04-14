Increible hallazgo: Descubren organismo casi indestructible en volcán Iztaccíhuatl; esto se sabe del “oso de agua”

Un hallazgo científico en México y que llama la atención de la comunidad internacional: investigadores identificaron una nueva especie de “oso de agua” o tardígrado en las laderas del volcán Iztaccíhuatl, también conocido como la “Mujer Dormida”. Este descubrimiento se efectuó durante una serie de muestreos en la ladera suroeste del volcán, donde estos

en condiciones ambientales únicas.

Francisco Armendáriz Toledano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, señala que “Esta especie fue encontrada en el Iztaccíhuatl, y también se han ubicado en el Ajusco; las montañas tienen un origen geológico similar, pero separadas por planicies, lo cual refiere procesos históricos importantes”.

Hallan nueva especie de oso de agua en el Iztaccíhuatl...



El ejemplar microscópico fue colectado como parte de una serie de muestreos realizados en la ladera suroeste de la Mujer Dormida.



Estos microorganismos son considerados constructores de suelo, viven en hábitats acuáticos… pic.twitter.com/1Tnm9LSzOU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 14, 2026

¿Qué son los “osos de agua” y por qué son tan importantes?

Los tardígrados, conocidos popularmente como “osos de agua”, son microorganismos famosos por su extrema resistencia.

De hecho pueden sobrevivir a condiciones que serían letales para la mayoría de los seres vivos, como temperaturas extremas, radiación, falta de agua e incluso el vacío del espacio, según estudios de la NASA y diversas instituciones científicas.

Cabe decir que este nuevo ejemplar descubierto en México amplía el conocimiento acerca de la diversidad de estas especies.

🧬 Tardígrados (ositos de agua)



Aquí la biología rompe todos los límites.



Estos organismos microscópicos pueden sobrevivir décadas sin comer al entrar en criptobiosis, un estado en el que prácticamente detienen toda actividad vital.



Han resistido congelación, radiación y… pic.twitter.com/S7jg3iDkHo — Comunidad Biológica (@Bio_comunidad) January 8, 2026

¿Dónde fue encontrado este nuevo organismo?

El hallazgo ocurrió en zonas con musgo y humedad en la ladera del volcán, un entorno ideal para este tipo de organismos. Los expertos explican que los tardígrados habitan principalmente en:



Ambientes acuáticos



Superficies con musgo



Laderas volcánicas.

Estas condiciones permiten su desarrollo y supervivencia en ecosistemas complejos.

Descubren nueva especie de “oso de agua” en el Iztaccíhuatl y sorprende a científicos|“Arturo Engels/UNAM”

¿Por qué este descubrimiento es relevante para la ciencia?

Los tardígrados son considerados “constructores de suelo”, ya que contribuyen a procesos ecológicos clave como la descomposición y el reciclaje de nutrientes. Este descubrimiento de una nueva especie en el Iztaccíhuatl refuerza la importancia de los ecosistemas de alta montaña en México y su biodiversidad poco explorada.

Además, estos organismos son objeto de estudio en áreas como:

Biotecnología



Astrobiología



Resistencia celular.

México, un laboratorio natural aún por descubrir

Este hallazgo confirma que México sigue siendo un territorio con gran riqueza biológica, incluso a nivel microscópico. Investigaciones como esta destacan la necesidad de continuar explorando y protegiendo ecosistemas clave.

Si un organismo tan pequeño puede resistir condiciones extremas, ¿qué otros secretos podrían estar ocultos en los volcanes de México?