Paro en la FES Cuautitlán tras asesinato del estudiante Joel Ulises

La comunidad estudiantil de la FES Cuautitlán, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), decidió irse a paro académico de 48 horas tras el asesinato de uno de sus compañeros.

El paro comenzó la noche del 13 de abril a las 20:00 horas en el Campo 4, ubicado en Cuautitlán Izcalli, y las clases se reanudarán hasta el jueves en horarios normales.

La decisión se tomó durante una asamblea estudiantil, donde alumnos y alumnas también entregaron un pliego petitorio con diversas exigencias relacionadas con seguridad y condiciones para la comunidad universitaria.

Homicidio de estudiante de la FES Cuautitlán desata indignación en la UNAM

El paro surge tras el asesinato de Joel Ulises, estudiante de la facultad, ocurrido el pasado 10 de abril en las inmediaciones del plantel. De acuerdo con los reportes, el joven fue víctima de un asalto que terminó en homicidio, un hecho que encendió la indignación dentro y fuera de la universidad.

La comunidad universitaria pidió que este caso quede impune ni que se repita. Entre las principales demandas está el reforzamiento de la seguridad en las inmediaciones del plantel, donde alumnos denuncian que los asaltos son frecuentes.

Además, exigen a las autoridades del Estado de México una respuesta inmediata para esclarecer el caso y castigar a los responsables.

#CDMX | Fue asesinado a balazos un estudiante de la FES Cuautitlán.



Se trata de Joel Ulises Cristóbal Castillo. Le quitaron la vida tras asaltarlo cerca de este plantel de la UNAM.



Esta facultad lamentó los hechos y demandó a las autoridades una investigación eficiente para… pic.twitter.com/HRJKH1d9gO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026

¿Qué dice la FES Cuautitlán sobre el paro?

A través de un comunicado oficial, la FES Cuautitlán confirmó la suspensión de actividades académicas por 48 horas, aclarando que las labores administrativas continuarán de manera normal. También hizo un llamado a la comunidad a mantenerse informada a través de canales institucionales.

El mensaje fue firmado por el director, quien reconoció la movilización estudiantil y el derecho de la comunidad a manifestarse.

El caso de Joel Ulises no es único de la UNAM. En distintas partes del país, estudiantes enfrentan riesgos constantes al trasladarse a sus escuelas. Robos, asaltos y agresiones se han vuelto parte del día a día en varias zonas, lo que ha llevado a movilizaciones como esta.

Más allá de la suspensión de clases, el paro en la FES Cuautitlán refleja el hartazgo de estudiantes que ya no se sienten seguros. Por ahora, los alumnos exigen justicia para Joel Ulises y medidas reales para evitar que otro estudiante pierda la vida.

