¡Golpe de calor en CDMX! Altas temperaturas ‘derriten’ la ciudad, pero lluvias siguen en el pronóstico

El calor 'derrite' desde temprano a la CDMX; este martes 14 de abril la ciudad registra ambiente caluroso, cielo despejado y temperaturas que alcanzan hasta los 29 grados, lo que genera sensación sofocante en calles y transporte.

Sin embargo, el clima no se mantiene estable todo el día; por la tarde se prevé incremento de nubosidad y la presencia de lluvias ligeras en distintos puntos de la ciudad, principalmente hacia el sur, mientras que en zonas del Estado de México podrían presentarse chubascos con descargas eléctricas.

Calor intenso en la CDMX durante el día

Durante la mayor parte del día, el ambiente será cálido a caluroso; la temperatura se mantendrá entre 27 y 29 grados, acompañada de bruma matutina y rachas de viento que pueden alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora.

Esta combinación provoca una sensación térmica más elevada, especialmente en zonas con alta concentración urbana; por ello, la exposición prolongada al sol puede incrementar riesgos asociados al calor.

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Esta tarde se espera ambiente #caluroso, cielo medio nublado con probable presencia de #lluvias ligeras dispersas, principalmente en el sur. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



Para mañana se prevé ambiente muy caluroso y lluvias ligeras dispersas en la ciudad.… pic.twitter.com/IE0hdFImWL — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 14, 2026

Lluvias ligeras por la tarde y noche

Aunque el calor domina gran parte del día, el pronóstico indica lluvias aisladas en la CDMX; se trata de precipitaciones ligeras, pero que podrían venir acompañadas de viento y cambios bruscos de temperatura.

En el Estado de México, las lluvias podrían ser más intensas; se esperan intervalos de chubascos con posible actividad eléctrica, lo que obliga a mantenerse atento durante la tarde.

Así estará el clima el miércoles en CDMX

Para el miércoles 15 de abril, el patrón será similar; mañanas frescas con cielo medio nublado y tardes nuevamente cálidas, con probabilidad de lluvias en la región.

Las temperaturas seguirán en el mismo rango, lo que mantiene condiciones de calor constante en la CDMX.

Recomendaciones ante calor y lluvias

Ante este escenario, es importante tomar precauciones; mantenerse hidratado, evitar exposición prolongada al sol y usar protección son medidas clave durante el día.

Además, ante la probabilidad de lluvias, se recomienda prever traslados y considerar cambios en el clima durante la tarde.

El calor en la CDMX continuará, pero las lluvias seguirán presentes en el pronóstico, generando un clima variable en los próximos días.