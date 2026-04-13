El paso obligatorio que deben hacer los alumnos de la SEP esta semana para entrar a la preparatoria sin examen

El tiempo corre para los estudiantes que están próximos a concluir la secundaria y buscan un lugar en la preparatoria. La convocatoria de “Mi derecho, mi lugar” del sistema ECOEMS (Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior), está en su fase final, por lo que los interesados deben cumplir con este importante requisito antes de que termine la semana.

Registro a preparatoria 2026: fecha límite para inscribirse a “Mi derecho, mi lugar”

Sustituyendo al Comipems, el proceso de asignación para bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México establece que todos los aspirantes deben registrarse en línea a través del portal oficial “Mi derecho, mi lugar”.

Aunque originalmente el periodo estaba programado del 17 de marzo al 14 de abril, la fecha límite para completar el registro es este viernes 17 de abril. Hasta ese momento, las y los alumnos podrán seleccionar las escuelas de su preferencia para ingresar sin presentar examen, con excepción del IPN y la UNAM.

En caso de que los alumnos no cumplan con este trámite, deberán esperarse hasta el registro extemporáneo de agosto 2026, pero el cupo para las escuelas se verá reducido.

¡Ya está aquí la convocatoria Mi derecho, mi lugar

2026!



Si estás por concluir la secundaria, participa en el proceso de asignación a la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana.



Participa en la sesión virtual e infórmate:https://t.co/LVxN5wcSOO@SEP_mx #SEMS #AEFCM pic.twitter.com/XHcIbRjiyM — Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (@AEFCM_SEP) February 23, 2026

¿Cómo hacer el registro para entrar a la prepa sin examen paso a paso?

Para asegurar un lugar en cualquier plantel de Educación Media Superior en la CDMX o Edomex, los estudiantes deben completar correctamente cada uno de los siguientes pasos:



Generar su cuenta Llave MX

Validar datos personales como CURP, domicilio, teléfono y correo electrónico

Subir su certificado de secundaria (en caso de ser egresados y si no aparece en sistema)

Contestar la encuesta de datos generales

Elegir la modalidad de participación

Descargar el comprobante de registro

Uno de los puntos más importantes es la selección de opciones educativas, ya que el orden de preferencia influye directamente en la asignación final.

Modalidades para ingresar a la preparatoria: ¿cuál se debe elegir?

El sistema ofrece tres modalidades, donde los estudiantes pueden acomodar sus opciones como ellos prefieran, incluso elegir presentar examen o no.

Modalidad 1: ingreso directo sin examen



Aquí los aspirantes pueden elegir entre cinco y diez escuelas que no requieren examen de admisión.

Modalidad 2: ingreso con examen a escuelas de la UNAM o IPN

Modalidad 3: Ingreso mixto



En este caso, los estudiantes pueden combinar ambas alternativas:

Hasta 10 opciones sin examen

Hasta 10 opciones con examen

Esto da un máximo de 20 opciones, ampliando las posibilidades de ingreso.

¿Qué escuelas permiten entrar a la prepa sin examen en CDMX y Edomex?

Quienes opten por el ingreso directo podrán elegir instituciones públicas que cuentan con lugares disponibles sin necesidad de evaluación. Entre ellas destacan:



Colegio de Bachilleres (los 20 planteles en CDMX)

Conalep (todas sus unidades)

IEMS (preparatorias del Gobierno de la CDMX)

DGETI (CBTis y CETis)

CECyTEM (Estado de México)

COBAEM

Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario

Instituciones de la SECTI

El no completar el registro implica automáticamente quedar fuera del proceso de asignación, incluso si el estudiante cumple con todos los requisitos académicos.

