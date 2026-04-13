¡A preparar el telescopio! Las fechas exactas para ver la alineación de 5 y 7 planetas durante 2026 y 2027

El cielo nocturno se alista para ser el escenario principal de uno de los fenómenos astronómicos más impresionante, la alineación de 5 y 7 planetas, un espectáculo que sucederá durante el 2026 y 2027, pero ¿en qué fecha exacta ocurrirá este evento?

Calendario astronómico: ¿Cuándo será la alineación de planetas en 2026 y 2027?

¡Anótalo en el calendario! Expertos en astronomía revelaron que la alineación planetaria, que incluyen entre 5 y 7 planetas, ocurrirá durante las siguientes fechas:



12 de agosto 2026: Un gran alineación matutina de Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno.

Un gran de Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. 2 de julio 2027: La alineación planetaria de Mercurio, Venus, Saturno, Urano y Neptuno.

¿Cómo ver la alineación de planetas EN 2026 Y 2027?

Expertos en temas astronómicos compartieron algunos consejos para poder ver la alineación planetaria durante 2026 y 2027, pero ¿cuáles son?



Identifica los "faros": Venus y Júpiter son los planetas más brillante. Úsalos como referencia para encontrar el resto de la línea.

Cuenta con el equipo necesario: Para ver Urano y Neptuno se necesitarán binoculares o un telescopio pequeño, ya que su brillo es muy fuerte.

Paisaje despejado: Las alineaciones suelen ocurrir cerca del horizonte, poco después del atardecer o antes del amanecer. Busca un lugar alto o sin árboles.

Otra forma de ver la alineación de planetas 2026 y 2027 es través de aplicaciones gratuitas como Star Walk 2 o Stellarium.

¿Qué ocurre cuando los planetas se alinean?

Cuando los planetas se alinean en el cielo, no significa que se verán en línea recta debido a que estos nunca se alienan en un línea geométrica de 180°, lo que se ve es más una conjunción o una alineación visual, desde la perspectiva de la Tierra, pero ¿es peligroso?

En redes sociales, algunas personas afirman que las alineaciones planetarias pueden causar tsunamis, terremotos y otras catástrofes debido a las fuerzas gravitatorias de otros planetas; sin embargo, esto ha sido totalmente desmentido.

Según expertos, este tipo de alineaciones planetaria, no afectan a la gravedad ni a la vida humana, pero sí son fenómenos astronómicos fascinantes.

Otras alineaciones planetarias durante 2026

Te compartimos las próximas alineaciones planetarias que ocurrirán a lo largo del 2026:

