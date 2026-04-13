¡A preparar el telescopio! Las fechas exactas para ver la alineación de 5 y 7 planetas durante 2026 y 2027
En los próximos meses el cielo será el escenario perfecto para la alineación planetaria durante 2026 y 2027; estas son las fechas en las que ocurrirá el fenómeno.
El cielo nocturno se alista para ser el escenario principal de uno de los fenómenos astronómicos más impresionante, la alineación de 5 y 7 planetas, un espectáculo que sucederá durante el 2026 y 2027, pero ¿en qué fecha exacta ocurrirá este evento?
Calendario astronómico: ¿Cuándo será la alineación de planetas en 2026 y 2027?
¡Anótalo en el calendario! Expertos en astronomía revelaron que la alineación planetaria, que incluyen entre 5 y 7 planetas, ocurrirá durante las siguientes fechas:
- 12 de agosto 2026: Un gran alineación matutina de Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno.
- 2 de julio 2027: La alineación planetaria de Mercurio, Venus, Saturno, Urano y Neptuno.
¿Cómo ver la alineación de planetas EN 2026 Y 2027?
Expertos en temas astronómicos compartieron algunos consejos para poder ver la alineación planetaria durante 2026 y 2027, pero ¿cuáles son?
- Identifica los "faros": Venus y Júpiter son los planetas más brillante. Úsalos como referencia para encontrar el resto de la línea.
- Cuenta con el equipo necesario: Para ver Urano y Neptuno se necesitarán binoculares o un telescopio pequeño, ya que su brillo es muy fuerte.
- Paisaje despejado: Las alineaciones suelen ocurrir cerca del horizonte, poco después del atardecer o antes del amanecer. Busca un lugar alto o sin árboles.
Otra forma de ver la alineación de planetas 2026 y 2027 es través de aplicaciones gratuitas como Star Walk 2 o Stellarium.
¿Qué ocurre cuando los planetas se alinean?
Cuando los planetas se alinean en el cielo, no significa que se verán en línea recta debido a que estos nunca se alienan en un línea geométrica de 180°, lo que se ve es más una conjunción o una alineación visual, desde la perspectiva de la Tierra, pero ¿es peligroso?
En redes sociales, algunas personas afirman que las alineaciones planetarias pueden causar tsunamis, terremotos y otras catástrofes debido a las fuerzas gravitatorias de otros planetas; sin embargo, esto ha sido totalmente desmentido.
Según expertos, este tipo de alineaciones planetaria, no afectan a la gravedad ni a la vida humana, pero sí son fenómenos astronómicos fascinantes.
Otras alineaciones planetarias durante 2026
Te compartimos las próximas alineaciones planetarias que ocurrirán a lo largo del 2026:
- 18 de abril 2026 - Pequeña alineación de Saturno, Marte, Mercurio y Neptuno.
- 12 de junio 2026 - Mini alineación vespertina de Mercurio, Júpiter y Venus.
- 12 de agosto 2026 - Gran alineación matutina de Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno.
- 14 de noviembre 2026 - Pequeña alineación matutina de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter.