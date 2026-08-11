Se llevan hasta los tubos: Por ¡tercera vez!, roban secundaria en Veracruz en lo que va de las vacaciones de verano

Durante las vacaciones de verano de este 2026, quienes no se fueron a descansar son los ladrones, concretamente en Veracruz, donde en tres ocasiones han robado las instalaciones de la Secundaria General Número 1 “Salvador Díaz Mirón”.

Padres denuncian falta de seguridad y riesgo de golpe de calor en alumnos de secundaria en Veracruz

Padres de familia han reportado que los ladrones se han llevado los tubos de cobre y tres compresores de los sistemas de aire acondicionado y también los cables, lo que ha dejado edificios sin energía eléctrica. Esto genera preocupación, ya que, sin aire acondicionado, los menores pueden sufrir un golpe de calor.

“Van a ingresar los niñitos (...) y también hay mucho golpe de calor. La vez pasada hicimos un reporte por golpe de calor”, afirmó Diana Aguilar, integrante de la Asociación de Padres de Familia.

Exigen al ayuntamiento de Veracruz mayor vigilancia y retiro de personas en casetas abandonadas

Algunos padres de familia acusan a vagabundos de la zona de realizar estos actos de vandalismo. Señalan que las casetas de policía que están en las cercanías llevan más de 20 años inutilizadas e incluso dichas personas sin hogar están en esas casetas y después se meten al plantel a robar.

“Seguimos con el problema del vandalismo. Hay un área de casetas de policía que prácticamente creo ya tiene más de 20 años que no están habilitadas. Ahí hay unas personas que se meten y prácticamente son las que se meten a robar a la escuela”, afirmó Sugey Alegría.

Ricardo Perea Ortiz, director de la Escuela Secundaria, pidió que el ayuntamiento les brinde patrullaje de la policía y retire a los vagabundos en las casetas abandonadas.

“Las escuelas somos víctimas del vandalismo y todo lo que se tiene que comprar es con el apoyo de los padres de familia. Que el ayuntamiento nos apoye resguardando”, afirmó.

