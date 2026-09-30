Con pizarrón en la portería: casi 200 alumnos de escuela primaria inician clases en una cancha en Veracruz

Una cancha deportiva se convirtió en salón de clases para casi 200 alumnos de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, ubicada en el municipio de Pueblo Viejo, al norte de Veracruz, después de que las autoridades determinaran que el plantel representa un riesgo.

En el primer día de clases, los docentes colocaron pizarrones en las porterías y acomodaron bancas y escritorios sobre la cancha. Jorge Milton, profesor del plantel, aseguró que rescataron “lo que pudieron” e intentaron habilitar un espacio para que los estudiantes comenzaran el ciclo escolar de manera presencial.

Un siglo de historia: el deterioro de la primaria Ignacio Zaragoza en Pueblo Viejo

La comunidad escolar recibió la notificación de que la escuela será demolida, aunque hasta el momento no cuenta con mayores detalles sobre el proceso. El plantel fue fundado en 1910, justo cuando comenzaba el auge petrolero en Veracruz.

De acuerdo con la información proporcionada por la comunidad escolar, Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó de apoyar económicamente a la escuela hace más de 20 años. A partir de entonces, el Gobierno de Veracruz asumió la responsabilidad del plantel, pero el inmueble no recibió mantenimiento y comenzó a deteriorarse.

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¿Por qué demolerán la escuela primaria Ignacio Zaragoza de Veracruz?

Con el paso del tiempo, la estructura llegó a una condición considerada de alto riesgo, por lo que las autoridades retiraron a los alumnos y docentes de las instalaciones.

La directora Alma Delia del Ángel expresó su tristeza por la situación y por la falta de respuesta a las gestiones realizadas para atender las condiciones del plantel. “Desde que iniciamos la gestión, nos hubieran hecho caso y hubieran volteado a vernos, no estuviéramos en esta situación”, afirmó a Azteca Noticias.

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Un parque se convirtió en un dique tras una tormenta en Ciudad Juárez, Chihuahua; se reporta una persona desaparecida.



Además, en Veracruz denuncian desabasto de medicamentos e insumos.



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Docentes rechazan las clases virtuales pese a las condiciones de la cancha

Los maestros rechazaron impartir clases virtuales durante este ciclo escolar, pues consideran que esa modalidad podría afectar el rendimiento académico de los alumnos. Por esa razón, decidieron mantener las actividades presenciales en la cancha, pese a las condiciones del clima y a las limitaciones del espacio.

El profesor Jorge Luis López explicó que trabajar en ese lugar resulta complicado porque, aunque la cancha es amplia, no cuenta con las condiciones propias de un salón.

Hasta ahora, ninguna autoridad se ha acercado para informar a las familias y al personal educativo sobre los siguientes pasos.

