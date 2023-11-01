¿A qué autos les toca verificar en noviembre 2023 en CDMX y Edomex?

Inicia noviembre 2023 y arranca un nuevo mes para el programa de la verificación vehicular en la Ciudad de México y Estado de México. Para evitar multas que pueden rebasar hasta los 2 mil pesos, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos qué engomados, así como terminación de placas, deben efectuar este trámite.

¿Qué autos verifican en noviembre 2023 en CDMX y Edomex?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (Sedema), los vehículos que deben verificar antes de que termine el mes noviembre 2023 son todos aquellos que cuenten con las siguientes características:



Noviembre es el ÚLTIMO MES : Engomado verde, terminación de placas 1 y 2.

: Engomado verde, terminación de placas 1 y 2. Engomado azul, terminación de placas 9 y 0: aún pueden efectuar el trámite en diciembre.

Calendario de la verificación vehicular en el 2023 para la CDMX|Sedema

¿Cuáles son los requisitos para verificar en el Valle de México?

Recuerda que para realizar este trámite de forma correcta lo único que debes hacer es ingresar a la página de la Sedema (https://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx/DVC/)y llenar el formulario correspondiente y solicitar una cita en el verificentro más cercano a tu domicilio.

¡No lo olvides! A la hora de la verificación necesitarás llevar tu INE, comprobante de última verificación, tarjeta de circulación y copia de la factura, en caso de que el vehículo sea nuevo. Además, te recomendamos llegar 15 minutos antes de tu cita para evitar cualquier contratiempo.

¿Cuáles son los requisitos para cumplir con la verificación vehicular en CDMX y Edomex?|Sedema

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Ciudad de México 2023?

En la Ciudad de México el precio de la verificación vehicular en el segundo semestre del año, es decir, a partir de junio y hasta diciembre de 2023, es de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 677 pesos.

¡Tómalo en cuenta! El costo será el mismo para los hologramas 0, doble 0, 1 y 2; sin embargo, para quienes no efectúen el trámite correspondiente en tiempo y forma, la multa puede rebasar hasta los 2 mil pesos, dependiendo el caso:



Se cobrará un extra por el concepto de verificación extemporánea , correspondiente 2 mil 75 pesos.

, correspondiente 2 mil 75 pesos. Por circular en un día prohibido la multa entre los 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. A esta cifra se suma el traslado en grúa al corralón y, en caso de no sacar el vehículo, los días por estancia.

Costo de la verificación vehicular en Edomex en 2023

Mientras tanto, el costo de la verificación en el Estado de México depende del holograma, por ejemplo:



Holograma 1: 384.88 pesos

Holograma 0: 481.10 pesos

Holograma 00: 962.20 pesos

Recuerda que este trámite se ejecuta dos veces al año con base al holograma y modelo de tu vehículo, además es conforme el color del engomado y el último dígito de la matrícula que se determina el mes o periodo para hacer la verificación.