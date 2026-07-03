El secreto contra el mal de altura: Así ayuda el viagra para los futbolistas no pierdan rendimiento deportivo; ¿tiene consecuencias?

Jugar un partido de fútbol a más de 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar es una de las pesadillas más grandes para los directores técnicos y preparadores físicos. El dolor de cabeza, la fatiga extrema, los mareos y la falta de aire, síntomas conocidos popularmente como "mal de altura", merman el rendimiento de los deportistas de élite. Para combatir esto, los cuerpos médicos de varios clubes de Sudamérica y México han recurrido a un aliado inesperado: el sildenafilo, comercializado comúnmente bajo el nombre de viagra.

Aunque su uso principal está asociado a la disfunción eréctil, la ciencia médica aplicada al deporte encontró en esta pastilla azul una propiedad clave para regular la oxigenación en escenarios geográficos extremos, desatando un debate sobre su uso en la alta competencia.

¿Cómo ayuda el viagra contra el mal de altura?

El principio activo del viagra, el sildenafilo, es originalmente un potente vasodilatador. Esto significa que su función principal en el organismo es relajar los vasos sanguíneos para permitir que la sangre fluya con mayor facilidad. Cuando un futbolista viaja a ciudades con una altitud considerable, como la Ciudad de México, la menor presión de oxígeno provoca que las arterias de los pulmones se contraigan, dificultando el intercambio de gases y acelerando el cansancio.

Al consumir sildenafilo, las arterias pulmonares se dilatan, lo que reduce la presión en el pecho y mejora significativamente la captación de oxígeno en los pulmones. De esta manera, el corazón del atleta no tiene que trabajar al doble para bombear sangre oxigenada a los músculos, disminuyendo los efectos del mal de altura y permitiendo que los jugadores mantengan su rendimiento físico y capacidad de recuperación durante los 90 minutos del encuentro. Cabe destacar que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) no tiene prohibida esta sustancia, por lo que su uso es completamente legal en el deporte profesional.

¿Es peligroso tomar viagra?

Tomar viagra no es intrínsecamente peligroso siempre y cuando se realice bajo una estricta supervisión médica y en las dosis adecuadas. En el ámbito del fútbol profesional, los médicos de los equipos calculan de forma milimétrica las dosis necesarias para cada jugador. Sin embargo, como cualquier fármaco, su consumo puede provocar efectos secundarios inmediatos que, aunque suelen ser leves, podrían resultar incómodos durante la actividad física de alto rendimiento.

Entre las consecuencias más comunes se encuentran los dolores de cabeza severos, enrojecimiento facial debido al aumento del flujo sanguíneo, congestión nasal y malestar estomacal. El verdadero riesgo ocurre cuando se consume el medicamento de forma recreativa, sin una valoración previa, o si se combina con otras sustancias que alteren la presión arterial, lo que podría desencadenar una descompensación severa en pleno partido.

¿Qué personas no deben tomar viagra?

A pesar de sus beneficios en la altura, existen contraindicaciones médicas absolutas que impiden el uso de este fármaco en ciertos perfiles de la población, incluidos los atletas:



Pacientes con problemas cardiacos: Personas con antecedentes de infartos recientes, anginas de pecho inestables o arritmias severas tienen estrictamente prohibido su uso, ya que el esfuerzo cardiaco sumado al efecto vasodilatador puede ser fatal.

Personas con antecedentes de infartos recientes, anginas de pecho inestables o arritmias severas tienen estrictamente prohibido su uso, ya que el esfuerzo cardiaco sumado al efecto vasodilatador puede ser fatal. Usuarios de nitratos: Las personas que se encuentren bajo tratamiento médico con medicamentos que contengan nitratos (utilizados para el dolor de pecho) no deben consumir sildenafilo, puesto que la combinación causa una caída drástica y potencialmente mortal de la presión arterial.

Las personas que se encuentren bajo tratamiento médico con que contengan nitratos (utilizados para el dolor de pecho) no deben consumir sildenafilo, puesto que la combinación causa una caída drástica y potencialmente mortal de la presión arterial. Personas con hipotensión: Quienes padecen de presión arterial crónicamente baja no son candidatos para este fármaco, ya que la vasodilatación reduciría aún más sus niveles, provocando desmayos o colapsos circulatorios.

Recuerda que el partido entre México vs. Inglaterra que se disputará el próximo domingo a las 12 del mediodía, se podrá disfrutar a través de Azteca 7, el Canal del Mundial.