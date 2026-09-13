Encuentran dos cuerpos sin vida en Escárcega, Campeche, cerca de las vías del Tren Maya; esto dijeron las autoridades

Autoridades del estado de Campeche confirmaron un macabro hallzgo durante este fin de semana. Fue el sábado 12 de septiembre que autoridades del municipio de Escárcega encontraron dos cuerpos sin vida en un camino de terracería ubicado junto a las vías del Tren Maya.

Esto es lo que dijeron las autoridades sobre la identificación de las víctimas y todo lo que encontraron en la escena.

¿Dónde encontraorn los cuerpos exactamente?

El reporte fue atendido el sábado por elementos de la Policía Estatal, esto luego de que alguien hiciera el llamado.

Los elementos llegaron a una zona de terracería que corre paralela a las vías del Tren Maya, en la localidad de División del Norte, dentro del municipio de Escárcega, Campeche.

Esto fue todo lo que encontraron junto a los cuerpos

Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron la presencia de dos personas sin vida sobre el camino.

Ambos cuerpos tenían varias heridas aparentemente causadas por disparos de arma de fuego.

También lograron asegurar casquillos y evidencias que se integrarán a la carpeta de investigación que ya abrieron las autoridades.

¿Qué pasó con los dos cuerpos que recuperaron?

Tras verificar la situación, el personal de la policía dio aviso a la Fiscalía General del Estado.

Peritos y agentes de investigación se trasladaron al punto para hacer el procesamiento de la escena del crimen y ordenar el traslado de los cadáveres al servicio médico forense.

¿Quiénes son las víctimas encontradas cerca del Tren Maya?

Hasta el momento, las autoridades informaron más sobre la identidad de las dos personas que fueron localizadas.

El primer cuerpo fue identificado formalmente en el lugar por un familiar que llegó tras el reporte.

El segundo cuerpo sigue en calidad de no identificado mientras se hacen las pruebas correspondientes.

¿Qué va a pasar con la investigación?

Serán autoridades las encargadas de hacer las necropsias para saber la razón exacta por la que murieron ambas víctimas.

Además, las autoridades de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana comentaron que se mantienen los trabajos de investigación en la zona para recabar datos que permitan dar con los responsables.