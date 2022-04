Velan a niña Victoria en Querétaro, piden justicia

“Victoria, Victoria, Victoria”, se escuchaba con fuerza e indignación el nombre de la pequeña de seis años que el miércoles desapareció tras salir a la papelería en el municipio de El Marqués, Querétaro.

Así fue como se recibo el cuerpo de la pequeña Victoria Guadalupe, quien fue encontrada sin vida tras dos días de búsqueda en el municipio de El Marqués, entre llanto, porras, aplausos y muestras de cariño.

Vehículos adornados con mensajes de amor flores y globos blancos acompañaron en caravana a la carroza fúnebre, la cual avanza por la autopista México-Querétaro rumbo a El Marqués.

A la entrada, ya esperaban familiares, amigos y vecinos, con flores y juguetes como una ofrenda para la pequeña.

Fuegos pirotécnicos anunciaban su llegada y la música acompañaba el contingente, cientos de personas escoltaron la carroza fúnebre, quienes se unieron a una sola voz para pedir justicia por Victoria, y que se castigue a la persona que le quitó la vida y que ya ha sido identificada por la Fiscalía General del Estado.

"¡Justicia, Justicia, justicia!”, al unísono gritaba la muchedumbre.

Último adiós

Metros adelante cerca de los condominios moros, en una carpa alumbrada por decenas de veladoras, fue colocado el pequeño féretro, donde los asistentes pudieron darle el último adiós a Victoria.

Con una caravana entre porras y aplausos, fue recibido por familiares, amigos y vecinos el cuerpo de Victoria Guadalupe, justamente es en este punto donde se velará para posteriormente darle su último adiós.

“La niña no se metía con nadie y pues era una niña, no se metía con nadie era una niña, alegre no se merecía que le hicieran esto, como una princesa es lo que es una princesa”, comentó José Soria, vecino de la comunidad.

El cuerpo de la menor fue trasladado al templo Santa Rosa de Viterbo en donde se ofició una misa de cuerpo presente, y posteriormente fue sepultada en el panteón municipal

Detenido

Un hombre de 26 años fue aprehendido este domingo por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Victoria Guadalupe, la niña de seis años que el miércoles desapareció tras salir a la papelería en El Marqués.

La Fiscalía de Querétaro ha informado que el detenido es originario de Oaxaca y llevaba dos meses rentando un departamento ubicado frente a la papelería. Este sujeto va a permanecer en el Cereso de San José El Alto, hasta que un juez determine su situación legal.

La investigación forense arrojó que la pequeñita murió de asfixia por estrangulamiento y presentaba lesiones de carácter sexual.