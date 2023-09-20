Se reportan al menos 10 muertos tras el paso de dos fuertes tornados que arrasaron dos provincias al norte de China. Además, el país se encuentra bajo advertencia de fuertes lluvias y vientos en varias regiones.

El primer fenómeno meteorológico ocurrió en la ciudad de Suqian, en la provincia de Jiangsu, lo que dejó un saldo de 5 muertos, 4 heridos y 137 casas destruidas, por lo que alrededor de 400 personas tuvieron que ser reubicadas.

De acuerdo con medios locales, el tornado fue breve pero destructor. En redes sociales circularon imágenes de la devastación que dejó, en ellas se pudo ver coches volcados, casas deshechas, líneas eléctricas caídas y las calles llenas de escombros.

Segundo tornado arrasa en China el mismo día

El segundo tornado golpeó durante la noche en la ciudad de Yancheng, en la misma provincia, y cobró la vida de cinco personas más en esa región.

Aunque los tornados son inusuales en China, en los últimos años se han reportado varios en la provincia de Jiangsu que han causado importantes daños en la ciudad.

Ante este incidente, las autoridades pidieron mayor vigilancia contra los fuertes vientos en las zonas costeras cercanas al Mar Amarillo frente a Jiangsu.

Con información de Reuters