VIDEO: Alejandro Villalvazo debate en vivo sobre licencia menstrual

Alejandro Villalvazo, conductor de Hechos Meridiano, se viralizó en redes sociales cuando se difundió un video de sus comentarios sobre la licencia menstrual, iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX).

Las palabras de Villalvazo se dieron en un contexto de debate con su compañera Christian Lara, durante el noticiero de este miércoles 15 de febrero; sin embargo, no se publicó el video completo de su postura.

Villalvazo celebra discusión sobre licencia menstrual: VIDEO

“La gran noticia es que estamos discutiendo este tema, es ganancia que en pleno 2023 estamos discutiendo el tema de que la mujer pueda llegar y decirle a su jefe estos tres días no voy a venir a trabajar porque tengo unos dolores (cólicos menstruales) que me tumban, que me incapacitan”, comentó el conductor al inicio de la grabación.

Durante el debate, el comunicador de Fuerza Informativa Azteca (FIA) sugirió que con la dismenorrea, como ocurre con otros padecimientos, se pida un comprobante médico para solicitar los días de licencia laboral.

“Si la condición a través de una ecografía, tomografía, de una resonancia magnética, porque incluso esto les puede ayudar en un problema de salud más amplio, a lo mejor un quiste, un fibroma, un mioma, con alguno de estos estudios te puede salir y ya dirá tu doctor qué se necesita”, añadió Alejandro Villalvazo.

Christian Lara, por su parte, argumentó sobre la licencia menstrual que también hay gente que “no tiene precisamente su estudio que le valide eso y entonces (...) el doctor diga ‘no tienes quistes, miomas, ninguna condición ginecológica que me haga validar eso y a lo mejor a ti te duele mucho pero para mí no es motivo suficiente, no te doy tu permiso’”.

¿Qué es la licencia menstrual que se propone en CDMX?

Diputados en el Congreso de la CDMX aprobaron una propuesta, hecha por el diputado Nazario Norberto Sánchez, para otorgar una licencia menstrual para que las mujeres puedan faltar al trabajo, de uno a tres días al mes, con goce de sueldo por cólicos dolorosos.

El objetivo es otorgar este permiso a las mujeres diagnosticadas con dismenorrea menstrual incapacitante, es decir, una menstruación altamente dolorosa.

Para obtener el permiso se necesita un certificado médico, expedido por un especialista en ginecología que forme parte de alguna institución del Sistema Nacional de Salud.

Además, el proyecto de decreto prohíbe despedir a una trabajadora por ser diagnosticada con dismenorrea incapacitante.

¿Qué es dismenorrea y sus síntomas?

La dismenorrea se refiere a los periodos menstruales que presentan dolores severos en la zona baja del abdomen, los cuales ameritan un tratamiento especial porque pueden deberse a una enfermedad ginecológica.

Existen dos tipos de dismenorrea, la primaria que se caracteriza por ocasionar fuertes dolores al inicio o en días previos al ciclo menstrual; la secundaria, es un dolor severo que surge por padecer alguna enfermedad pélvica como endometriosis.

Los síntomas más comunes de la dismenorrea son náuseas, vómito, diarrea, fatiga y debilidad, los cuales pueden aparecer durante los días previos al periodo menstrual.