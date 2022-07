Buscan a Antonio, menor de 11 años, desaparecido en Morelos

Antonio de 11 años acudió el 30 de junio con su papá a un rancho en Tlaquiltenango, Morelos donde trabajarían. Desde entonces están desaparecidos.

Antonio Alexander Mojica Salgado de 11 años se encuentra desaparecido desde el pasado 30 de junio. Acudió con su padre Francisco Javier Mojica Urióstegui a trabajar aun rancho en Tlalquitenango, Morelos. Nada se sabe del paradera de padre e hijo.

“Que me lo regresen a mi niño, ya lo que hicieron no importa, simplemente que me lo entreguen, que me lo hagan llegar, es lo único que pedimos y suplicamos que ya me lo entreguen”, suplica entre lágrimas María Salgado, madre de Toñito.

María Salgado, madre de Antonio describió lo que su pequeño de 11 años usaba el día que desapareció: “El carga una gorrita de color mezclilla con un gallito, una playerita negra, un pantalón verde militar de tela y sus guarachitos, así fue como se lo llevaron vestido”.