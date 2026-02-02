VIDEO: ¡Aparecen cuatro lunas en el cielo de Rusia! El extraño fenómeno que iluminó a San Petersburgo

El video de las cuatro lunas en el cielo de San Petersburgo, Rusia, ha provocado la sorpresa de millones de personas alrededor del mundo, pues muestra un paisaje sacado de una película de ciencia ficción, pero ¿qué fue lo que causo este fenómeno óptico?

Este espectáculo ocurrió durante la noche del pasado 1 de febrero 2026. cuando los ciudadanos notaron que había algo raro en el cielo.

¿Por qué se vieron cuatro lunas en el cielo de Rusia?

¡Algo nunca antes visto! Expertos explicaron que las cuatro lunas que aparecieron en el cielo de Rusia se trata de un fenómeno atmosférico, conocido como "paraselene", el cual depende de condiciones climáticas muy específicas.

Este fenómeno óptico ocurre cuando la luz de la luna es refracta por los cristales de hielo planos en las capas altas de la atmósfera.

Four moons appear over St. Petersburg, RussiaThe rare spectacle, known as a paraselene, occurs when moonlight is refracted through ice crystals suspended in the frigid atmosphere. pic.twitter.com/J7VgezPDEL — Russian Market (@runews) February 1, 2026

¿Qué es el efecto 'paraselene'?

Este efecto también es conocido como "luna falsa", ocurre cuando los cristales de hielo permanecen suspendidos en las capas altas de la atmósfera, los cuales refractan la luz de la luna llena o casi llena, provocando la aparición de manchas luminosas a ambos lados del astro, lo que da la impresión de que existen varias lunas en el cielo.

Las bajas temperaturas de Moscú y San Petersburgo, ayudaron a la formación de estos cristales de hielo, lo que hizo posible este gran espectáculo.

A rare atmospheric phenomenon known as a paraselene was observed overnight over Moscow and nearby regions, causing the illusion of multiple moons appearing in the sky. The effect occurs when light from the real Moon is refracted by flat ice crystals high in the atmosphere. pic.twitter.com/j983bYYCJ8 — Olga Nesterova (@onestpress) January 31, 2026

De acuerdo con meteorólogos, el 'paraselene' es similar al fenómeno del "falso sol", que ocurre durante e día bajo principios óptico muy parecidos.

Usuarios en redes sociales pensaban que era Inteligencia Artificial

El video de las cuatro lunas en Rusia impactó a millones de personas en redes sociales, incluso, algunos usuarios comenzaron a dudar de que este fenómeno fuera real y que todo se tratara de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, al darse cuenta que esto era completamente real, quedaron sorprendidos de todo lo que puede hacer la naturaleza.