VIDEO: Asistentes al Burning Man quedan atrapados en el desierto por una tormenta

Alrededor de 70 personas que asistieron al Burning Man quedaron atrapadas en el desierto de Nevada, Estados Unidos, en medio de una tormenta que dejó todo el lugar lleno de lodo.

Las autoridades pidieron a los asistentes refugiarse en la zona y conservar alimentos, agua y combustible, luego de que el lugar fuera cerrado “por el resto del evento”, dijeron los organizadores en un comunicado en las redes sociales.

Algunos de los testigos compartieron videos del momento a través de las redes sociales, donde se podía ver el entorno lleno de lodo y el cielo nublado, en espera de más lluvias en los próximos días.

Medios locales citaron a la Oficina de Gestión de Tierras de Estados Unidos, quien dijo que la lluvia había creado "una situación que requirió una parada total del movimiento de vehículos en la playa".

Más de 70 mil asistentes a Burning Man se quedaron atrapados en el desierto de Nevada. Fuertes tormentas inundaron Black Rock dejando grandes cantidades de lodo. Se les pidió racionar agua y alimentos en lo que pasa la emergencia, pero seguirá lloviendo.pic.twitter.com/s27pzw0rd9 — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) September 2, 2023

Por lo que no se permitía la salida ni entrada de ninguna persona en la ciudad improvisada, a excepción de casos de emergencia.

Más de 60 mil participantes viajan hacia y desde esta remota zona del noroeste de Nevada cada año, según el sitio web del evento, y se reúnen en la ciudad temporal para hacer arte, bailar y disfrutar de la comunidad.

¿Qué es el Burning Man donde quedaron atrapados decenas de asistentes?

El Burning Man es uno de los festivales más extravagantes en el mundo, que se realiza en medio del desierto y donde el principal protagonista es el fuego. A este evento anual acuden grandes personalidades del entretenimiento como Paris Hilton,Cara Delevingne, entre otros.

El Burning Man dura un fin de semana, en el que además de festivales musicales se realizan algunas actividades lúdicas y se queman estatuas hechas de madera. La principal tiene forma humana.

En este evento está prohibido llevar dinero, los asistentes llevan sus propias cosas como casas de campaña, su comida y el comercio se realiza a través del trueque, donde las personas intercambian lo que llevan por algo que necesiten.