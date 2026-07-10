¿Qué pasó en la Línea A? Explosiones y humo desatan el caos en Metro CDMX (VIDEO)

En redes sociales se difundieron videos donde se pudo observar salir chispas y fuego de uno de los vagones dentro de una estación de la Línea A del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Esto generó alarma entre los usuarios, por lo que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aclaró que el video no corresponde a un hecho reciente y explicó qué ocurrió realmente.

VIDEO: Captan explosiones dentro de la Línea A del Metro CDMX

De acuerdo con la información del Metro, las imágenes que se difundieron no son recientes, y todo fue provocado por la ruptura de un hilo de contacto de la catenaria en la Línea A.

Lo que generó chispas y una serie de explosiones que sorprendieron a las personas que se encontraban en la zona, además de que tras el incidente, los usuarios fueron evacuados.

🔥⚡❗ EXPLOSIONES Y FUEGO EN EL METRO CDMX ❗⚡🔥



Un corto circuito provocó explosiones y fuego en un vagón de la Línea 9 del Metro. El servicio fue suspendido y los usuarios fueron desalojados ante el pánico que se vivió en el lugar. pic.twitter.com/0mSXVHGwAD — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) July 10, 2026

Se presume que la explosión ocurrió después de una tormenta eléctrica registrada el pasado 5 de julio, aunque el organismo no indicó que el video correspondiera directamente a un evento ocurrido ese día.

¿El Metro Línea A tuvo una falla reciente? Esto aclaró el STC

El Sistema de Transporte Colectivo informó que hasta el momento, la Línea A opera sin fallas, y no hay reportes de otro accidente similar.

La dependencia explicó que, tras la falla presentada, personal especializado acudió al punto para realizar las revisiones necesarias y reparar el problema que afectaba el suministro eléctrico del tren.

El Metro señaló que se aplicaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y que el personal operativo brindó apoyo y orientación a los usuarios mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Buena tarde. Los hechos que se observan en el video no son recientes. El incidente se registró a causa de la ruptura de un hilo de contacto de la catenaria en la Línea A, por lo que personal del Sistema llevó a cabo las labores de revisión y atención necesarias en su momento.… — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 10, 2026

¿Hubo personas lesionadas por las explosiones en el Metro CDMX?

Ante la preocupación generada por el video, el STC confirmó que no hubo personas lesionadas durante el incidente.

Una vez finalizados los trabajos de mantenimiento, el servicio de la Línea A retomó su operación normal y los trenes continuaron con su recorrido habitual.

¿Qué hacer si ocurre una emergencia dentro del Metro de la CDMX?

Ante cualquier situación de riesgo dentro de las instalaciones del transporte que mueve a miles de personas, las autoridades recomiendan seguir las indicaciones del personal operativo y evitar difundir información sin confirmar, especialmente cuando se trata de videos que pueden corresponder a otros momentos.

El STC pidió a los usuarios mantenerse informados mediante sus canales oficiales y atender las instrucciones del personal en caso de presentarse alguna situación que requiera evacuación o revisión de instalaciones.

