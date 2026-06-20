VIDEO: Captan fuerte estallido en Línea 1 del Metro de CDMX: esta fue la razón
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 20 de junio de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
¡Llega a tiempo a tu destino! Si eres usuario frecuente del Metro CDMX, en este minuto a minuto te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX Sistema de Transporte Colectivo Metro de CDMX.
En Azteca Noticias te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de este sábado 20 de junio de 2026; revisa qué pasa y cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.
Metro CDMX: Lo que debes saber sobre el servicio HOY | Metro Chabacano cerrado
Fuerte estruendo en Línea 1 del Metro de CDMX provoca retiro de tren
Un fuerte estruendo fue grabado en las vías de la estación Merced de Línea 1 del Metro de CDMX cuando un tren se encontraba en la zona.
El momento exacto del estallido fue publicado por Adrián Rubalcava, director del Metro, quien indicó que esto se debió a la caída de una sombrilla.
El servicio fue interrumpido y el tren tuvo que ser retirado de la vía, lo que provocó retraso en el servicioy afortunadamente no hubo personas lesionadas.
"Esta tarde se registró nuevamente la caída de un objeto a la zona de vías, ahora una señora deja caer una sombrilla en la estación Merced de la Línea 1", escribió el funcionario.
Esta tarde se registró nuevamente la caída de un objeto a la zona de vías, ahora una señora deja caer una sombrilla en la estación Merced de la Línea 1. Ayer ocurrió un incidente similar en Zaragoza, con un bastón.— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 21, 2026
Aunque no hubo personas lesionadas, estos eventos obligan a… pic.twitter.com/HXWW6tZWh6
Retiro de tren provoca marcha lenta en la Línea 8
Se registra avance lento en la Línea 8 debido al retiro de un tren para revisión y el Metro afirmó que en breve se normalizará la circulación de los trenes.
Buena tarde, se retira un tren para revisión en la Línea 8, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 20, 2026
Avence lento en Línea 7
¿Qué pasa en Línea 7? Usuarios del Metro CDMX repotan avance lento y sin aglomeraciones de gente en estaciones de la Línea 7.
Metro que pasa en la linea 7, esta super lenta, y no se ve nada de gente, cual es la lentitud?— Charles Ánima (@AnimaCharles) June 20, 2026
Metro HOY: usuarios reportan avance lento en Línea A
Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan un avance lento en estaciones de la Línea A: ¿Qué pasa con la Línea A, dirección Pantitlán? Muy lento el traslado y además se queda haciendo base en cada estación".
Que pasa con la línea A dirección Pantitlán!!! Muy lento el traslado y además se queda haciendo base en cada estación— Omar García (@Bestowalgeco90) June 20, 2026
Detenciones contínuas en Línea 7 del Metro CDMX
¿Qué pasa en Línea 7? Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan que: "La línea 7 no se presenta averías desde ayer pero porque se detiene un chingo pendejos?"
La línea 7 no se presenta averías desde ayer pero porque se detiene un chingo pendejos?— Melifluo Danvers Flagg (@Vicente_OcampoD) June 20, 2026
Recomendaciones de Azteca Noticias para usuarios del Metro CDMX
En Azteca Noticias te dejamos estas recomendaciones para mejorar tu experiencia al viajar en el Metro:
Planea tus trayectos: evita la hora pico si es posible y considera rutas alternas como RTP o Metrobús en zonas críticas (Hidalgo, Indios Verdes, Pantitlán).
Prepárate para demoras: los trenes vacíos están disponibles desde las terminales.
Reporta emergencias o situaciones de inseguridad: acude al personal del Metro o a la SSC.
Mantente al tanto: síguelos en X (@MetroCDMX) para avisos en tiempo real
Sigue todos los días el minuto a minutos del Metro CDMX de Azteca Noticias.
Metro HOY: Corte de energía en zona de vías en Línea 2
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobe un corte de energía y maniobras para retirar un objeto metálico de zona de vías de la Línea 2.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, después de realizar un corte de energía y maniobras para retirar un objeto metálico de zona de vías. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea de seguridad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 20, 2026
Cierre de la estación Chabacano de la Línea 2
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa que a estación del Metro Chabacano permanece cerrada durante la jornada de este sábado.
#AvisoMetro: La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 20, 2026
Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano, permanecen cerradas y únicamente los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.
Como alternativas para llegar a la zona centro de la…
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy
Desde las 6:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas, como corresponde al horario habitual de los sábados. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) opera con normalidad tras la conclusión de los trabajos de modernización que se realizaron por etapas en años anteriores.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 24° C Mín. 14° C pic.twitter.com/NRUIv0GRLL— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 20, 2026