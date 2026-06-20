VIDEO: Captan fuerte estallido en Línea 1 del Metro de CDMX: esta fue la razón

Un fuerte estruendo fue grabado en las vías de la estación Merced de Línea 1 del Metro de CDMX cuando un tren se encontraba en la zona.

El momento exacto del estallido fue publicado por Adrián Rubalcava, director del Metro, quien indicó que esto se debió a la caída de una sombrilla.

El servicio fue interrumpido y el tren tuvo que ser retirado de la vía, lo que provocó retraso en el servicioy afortunadamente no hubo personas lesionadas.

"Esta tarde se registró nuevamente la caída de un objeto a la zona de vías, ahora una señora deja caer una sombrilla en la estación Merced de la Línea 1", escribió el funcionario.