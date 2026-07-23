VIDEO: ¡Intensa nube de humo en Metro CDMX! Registran incendio en talleres de Indios Verdes, Línea 3; qué pasa con el servicio

En las primeras horas de este 23 de julio 2026, se registró un intenso incendio en la zona de talleres de la estación Indios Verdes, Línea 3, del Metro CDMX, provocando que se formara una intensa y densa nube de humo que alertó a varios ciudadanos.

La enorme nube de humo lograba verse desde distintas zonas de las calles Río Bamba y Calzada Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México.

¿Qué provocó el incendio en talleres del Metro Indios Verdes?

Los primeros informes indican que el incendio en la Línea 3 habría sido provocado por un cortocircuito en la zona de talleres de la estación Indios Verdes, por lo que rápidamente llamaron a los servicios de emergencia.

Testigos aseguran que el cómo el humo que salía de las vías, alcanzaba a verse desde distintos puntos de la zona. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas o afectadas por el incendio.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro acudieron al sitio para controlar la situación y realizar las labores de inspección correspondientes.

No son fuegos artificiales... Se registra un incendio en la zona de talleres de la estación Indios Verdes en la Línea 3 del @MetroCDMX https://t.co/h5FnPyqmJL pic.twitter.com/RUjjnviXs7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

¿Se suspende el servicio de la Línea 3 del Metro CDMX por incendio en Indios Verdes?

¡Atención, usuarios! A pesar de los aparatoso de la situación, el servicio de la Línea 3 del Metro CDMX continúa operando con normalidad, ya que no se vio afectado por el incendio registrado durante la mañana de este jueves.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen del percance.

Por su parte, el Metro CDMX no ha dado alguna declaración respecto al incendio en la zona de talleres de Indios Verdes, por lo que se desconoce la postura de las autoridades de este medio de transporte sobre el incidente

¿Qué hacer en caso de un incendio en el Metro CDMX?

Si vas al trabajo, escuela o a casa y notas un incendio dentro o fuera de las instalaciones del Metro CDMX, lo primero que debes hacer es mantener la calma. Si estás dentro del tren, no intentes salir por ti mismo a las vías, acciona la palanca de emergencia y espera el protocolo.

En caso de viajar en uno de los vagones del Metro CDMX y notar que hay un incendio, se recomienda seguir estos pasos:

