VIDEO: Inmensa fuga de agua deja sin servicio 300 colonias en Chiapas

Una enorme fuga de agua se registró en el oriente de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas y dejó sin sevicio a por lo menos 300 colonias.

Vecinos de la zona de la fuga de agua refieren que escucharon una fuerte explosión y hasta el momento no se reportan personas lesionadas por este hecho.

Se trata de la línea del brazo norte que abastece a más de la mitad de las colonias de Tuxtla Gutiérrez.

El tubo fue reparado apenas el año pasado tras varias semanas de trabajos

Se prevé que al menos 300 colonias de la capital chiapaneca se queden sin agua.

¿Y esa fuente?😳



El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA Tuxtla) informó que derivado de las intensas lluvias registradas en la capital en las últimas horas, se suscitó un ablandamiento y deslizamiento de tierra, lo que terminó desacoplando la tubería de 36 pulgadas correspondiente al Brazo Norte, que suministra el vital líquido a la zona norte de la ciudad, cerca del puente Jaime Sabines.

Vecinos de la zona y de colonias aledañas hasta donde se vio el gran chorro de agua, captaron con su teléfono la magnitud de la fuga que llegó hasta más de 20 metros de altura.

No hay heridos por fuga de agua

En el lugar no había personas por lo que no se reportan lesionados, no obstante al haber muchos curiosos en la zona, el tránsito en la zona se registró lento.

Personal de emergencias fue notificado, así como los elementos policíacos quienes solicitaban a la gentealejarse de la zona para evitar accidentes.





Personal del SMAPA llegó al lugar para realizar los trabajos de reparación de forma inmediata, por lo que, se exhorta a la población de la zona Norte de la capital, a cuidar del agua y racionar su uso hasta que el servicio quede restablecido de forma correcta.