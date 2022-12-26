VIDEO: Conductor arrastra policías que lo detuvieron en Argentina

En Córdoba, Argentina, unos policías fueron "arrastrados" por unos cuantos metros por un conductor que se negaba a ser detenido. Los uniformados se treparon al cofre de auto para intentar detener al conductor del vehículo, no te pierdas el video.

Todo sucedió cuando un grupo de policías le marcó el alto a un conductor en el que viajaban otras tres jóvenes. Los uniformados pretendía inspeccionar revisar el vehículo, pero sus ocupantes aseguraban que no había razón para la detención. Este hecho tuvo lugar en calles de la ciudad de Córdoba en Argentina

Cabe señalar que debido a la ignorancia o ante un claro temor ante la policía, el conductor dudaba en bajar el vehículo. De hecho todo quedó evidenciado tras la conversación que mantuvieron los mismos ocupantes del auto que quedó captada como evidenciada en un video que de inmediato se hizo viral en las redes sociales.

En el video se puede escuchar que uno de los agentes le dice al conductor: "Te bajas", a lo cual los ocupantes del auto responden: "¿Qué delito? Coral, no estamos haciendo nada malo. No te bajes del auto porque es peligroso, Coral es peligroso".

El conductor opta por no bajar del vehículo, siguiendo el consejo de una de las chicas que viajaba al interior del mismo.

Momentos más tarde, se puede apreciar como los jóvenes deciden continuar con su camino con todo y los policías que se habrían postrado frente al vehículo. Dos de los uniformados quedan trepados en el cofre del vehículo que súbitamente comienza a avanzar por unos cuantos metros.

"Coral":

Por comentarios sobre este videopic.twitter.com/47dBNlkICe — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 26, 2022

Conductor arrastra a policías que lo detuvieron, después recibe paliza de uniformados

En algún momento, uno de los policías le propina un fuerte golpe al parabrisas a tal grado de estrellarlo y es justo en ese momento que el conductor del auto detiene su recorrido.

Posteriormente y en otro video que circula en redes sociales, se puede apreciar cuando los jóvenes son detenidos por los policías. Conforme a medios locales, los ocupantes del vehículo y su conductor evadieron un control policial y por ello fue que los uniformados les intentaban detener.

Al final, uno de los uniformados resultó con una pierna lesionada.