Nuevo video del Dalái Lama acariciando a una niña causa polémica

El Dalái Lama, una de las principales figuras del budismo, está involucrado en otra polémica luego de que se difundiera un video en el que se le ve acariciar el brazo de una niña durante un evento.

Esta es la segunda vez que el líder tibetano es señalado por incomodar a menores de edad. La primera vez ocurrió hace unos días, cuando le pidió a un niño que lo besara y le “chupara la lengua”.

En esta ocasión, en redes sociales circuló un video en el que se ve al Dalái Lama sentado al lado de una niña, a quien le acaricia el brazo en repetidas ocasiones. La menor se queda sentada al lado del religioso sin hacer movimiento alguno.

🇳🇵| En un nuevo vídeo publicado el Dalai Lama aparece acariciando continuamente el brazo de una niña pequeña sentada a su lado. Unas imágenes muy polémicas mostradas que han generado críticas, la mayoría acusándolo de “sentir atracción por los niños”. pic.twitter.com/xAc1MUD45q — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 19, 2023

El video causó polémica en redes sociales, especialmente en Twitter donde volvieron a condenar la acción del Premio Nobel de la Paz, incluso recordaron lo que pasó hace una semanas con el otro niño.

Polémicas del Dalái Lama

Tras el incidente del líder budista con el menor al que le pidió que le chupara la lengua, tuvo que salir a disculparse publicamente, sin embargo esa no es la primera vez que tiene que hacerlo ni que está involucrado en un polémica.

En varias ocasiones el Dalái Lama ha hecho comentarios desafortunados que le valieron duras críticas a nivel mundial.

Durante una entrevista ofrecida a la cadena BBC en 2019, el líder religioso habló sobre la posibilidad de que su sucesora fuera una mujer, sin embargo, añadió que tendría que ser atractiva o “no sería de mucha utilidad”.

En esa misma ocasión, el budista habló sobre la migración en Europa que en ese momento enfrentaba una crisis de personas sirias y turcas que llegaban al continente de manera ilegal.

Una de las peores polémicas en las que se vio involucrado fue cuando reconoció que sabía sobre abusos sexuales contra menores de edad cometidos por parte de maestros budistas durante la década de los 90.