Hombre ataca con bomba molotov a persona en silla de ruedas en EU (VIDEO)

En un hecho inédito que se viralizó en redes sociales desde el pasado 08 de julio del 2026, un hombre identificado como Alexander Emery de 38 años fue detenido tras lanzar un cóctel molotov y prender en llamas a un hombre en silla de ruedas en un ataque sorpresivo captado en video. De acuerdo con los reportes policiales —difundidos en los medios de Estados Unidos— el incidente ocurrió en Oklahoma City en una agresión que, no fue provocada, sino que el victimario eligió a la persona afectada completamente al azar.

I will continue to speak up about the growing mental health crisis in this country that grows by the day. We need a solution.



According to reports, a man identified as Emery Alexander approached a person in a wheelchair and threw a Molotov cocktail at him. The device exploded… pic.twitter.com/xFreEZYRTU — kat2.0 (@01Kat2) July 8, 2026

¿Cómo se encuentra la víctima en silla de ruedas?

Aunque el estado de la víctima fue delicado, pues las impactantes imágenes nos muestran un aparatoso incidente con llamas, sin embargo, el hombre logró sobrevivir gracias a la rápida intervención de transeúntes y policías que apagaron el fuego, por lo que —hasta el momento— se encuentra en proceso de recuperación y se espera que pronto se le pueda dar el alta para que continúe con su vida diaria.

¿Habrá consecuencias para el victimario?

Este incidente sí generó consecuencias legales, pues el juez que llevó el caso le fijó al agresor una fianza de 50 mil dólares (alrededor de 877,272.50 pesos mexicanos) por lo que Alexander Emery enfrentará cargos por intento de homicidio, agresión con arma mortal, incendio provocado y uso de artefactos incendiarios; todo en la vía pública y a plena luz del día.

Cabe destacar que, en el estado de Oklahoma, el cargo de "intento de homicidio" o "attempted Murder" (por su traducción del inglés), es un delito grave que puede castigarse con penas que van desde los 4 años de prisión hasta cadena perpetua, esto dependiendo de los agravantes como el uso de artefactos explosivos o incendiarios.

Cabe destacar que, Oklahoma es un estado del centro-sur de los Estados Unidos que limita al norte con Kansas y Colorado, al este con Misuri y Arkansas y al sur y oeste con Texas y Nuevo México, por lo que sus leyes son consideradas muy estrictas y conservadoras, especialmente en lo penal y migratorio.