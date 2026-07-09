¡Ahora sí! Muere Tiago Pitthan, el hombre que organizó su propio funeral en vida mientras enfrentaba el cáncer

Hablar de la muerte suele ser incómodo, pero Tiago Pitthan decidió hacer exactamente lo contrario,, convertirla en una celebración de la vida.

El abogado y turismólogo brasileño, que en 2024 fue diagnosticado con un cáncer de estómago avanzado sin posibilidad de cura, organizó su propio "funeral en vida" para escuchar, frente a frente, las palabras que normalmente se dicen cuando alguien ya no está. Poco más de un mes después de aquella reunión, falleció a los 47 años en Campo Grande, Brasil.

Su historia ha dado la vuelta al mundo por la forma en que eligió despedirse.

¿Quién era Tiago Pitthan y por qué organizó su propio funeral?

La idea nació tras la muerte de su padre en 2024. Mientras asistía al funeral, Tiago escuchó historias, anécdotas y mensajes de cariño que jamás podrían llegar al principal destinatario.

♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias ¡Una lección de vida inolvidable! Tiago Pitthan, un abogado brasileño de 46 años con diagnóstico de cáncer gástrico terminal, decidió que si sus seres queridos se iban a reunir por él, quería estar presente. En lugar de un día de llanto, organizó su propio funeral convertido en un auténtico carnaval con rock, samba y cientos de invitados. "Yo vencí al cáncer porque decidí celebrar la vida y la felicidad", expresó Tiago en un emotivo mensaje junto a su familia. Raziel Cruz Salazar nos cuenta en #HechosMeridiano

Ese momento cambió su manera de entender la vida. "Si algún día todos iban a reunirse para despedirme, quería estar ahí para escucharlos", señaló.

Con ese objetivo, el 30 de mayo de 2026 organizó una celebración muy distinta a un funeral tradicional.

Así fue el funeral en vida de Tiago Pitthan

El encuentro se realizó en un antiguo galpón cervecero de Campo Grande y reunió a más de mil personas. No hubo silencio ni luto.

En su lugar hubo música de rock, samba y bossa nova, abrazos y recuerdos compartidos, así como un flash mob, un acuarelista que pintó el evento en tiempo real y familiares y amigos llegados incluso desde otros países.

La reunión también sirvió para recaudar fondos con el fin de ayudar a Tiago a cumplir algunos de los sueños que aún tenía pendientes.

"Yo vencí al cáncer": el mensaje que marcó su despedida

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando tomó el micrófono y dijo: "Yo vencí al cáncer, amigos. Quiero que entiendan que yo vencí al cáncer". No hablaba de una cura. Para él, ganar significaba no permitir que la enfermedad definiera sus últimos años de vida ni le robara la capacidad de disfrutar cada día.

Durante ese tiempo aprendió a tocar la guitarra para subir por primera vez a un escenario, hizo un rappel de 70 metros en el Abismo Anhumas, regresó a Bonito —uno de sus lugares favoritos— y también cumplió otro sueño, lanzarse en paracaídas.

Según contó, quería sentir que "allá arriba no hay cáncer". Días antes de fallecer, Tiago publicó un video desde el hospital donde permanecía internado. Su despedida fue breve, pero dejó una profunda huella.

"Solo quiero decirles que no se preocupen. Estoy bien, estoy en paz, estoy feliz. Valió la pena. Todo valió la pena. Tuve una buena vida. Yo vencí". Además, dejó organizadas sus pertenencias, documentos, contraseñas y todos los asuntos que consideró importantes para facilitar el camino a su familia.

Así anunciaron el fallecimiento de Tiago Pitthan

La noticia fue confirmada el 5 de julio a través de sus redes sociales. El mensaje, decía: "Buenos días. Informamos el fallecimiento de Tiago Pitthan, nuestro 'Buen Tipo', la noche del 5 de julio en el Hospital Cassems, en Campo Grande. Combatió la buena batalla. Su velorio será este lunes 6 de julio en Memorial Park, a partir de las 10:00 horas y, como fue su vida, estará lleno de amigos y de amor".

Su historia abrió una conversación distinta sobre la muerte, el duelo y la importancia de expresar afecto cuando las personas todavía pueden escucharlo.

