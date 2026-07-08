Suspiran en Gaza: En medio de escombros apoyaron a Egipto frente a Argentina en el Mundial 2026

Mientras las secuelas de la guerra siguen marcando la vida diaria en la Franja de Gaza, la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, les dio un respiro a cientos de palestinos que dejaron de lado, por unas horas, la incertidumbre para reunirse a ver el partido entre Egipto y Argentina.

En plazas improvisadas, entre edificios destruidos y montones de escombros, familias enteras siguieron el encuentro como si Palestina estuviera disputando el pase a los cuartos de final. Aunque Argentina terminó imponiéndose 3-2, la noche dejó algo más importante que un resultado: un momento de unidad y esperanza para una población golpeada por el conflicto.

Egyptian fans in Gaza City gathered to support Egypt in their World Cup last-16 clash against Argentina, but their hopes were dashed as the South American side secured victory to reach the quarter-finals pic.twitter.com/a5Nv4VLlGD — Reuters (@Reuters) July 8, 2026

¿Por qué Gaza apoyó a Egipto en el Mundial 2026?

El respaldo a la selección egipcia va mucho más allá del futbol. Para muchos palestinos, Egipto representa un país que históricamente ha mostrado apoyo a su causa.

"Nos criaron con amor por Egipto. Siempre ha estado del lado del pueblo palestino y nosotros estamos con ellos de corazón", expresó Wissam Saeed, residente de Gaza.

La conexión también quedó reflejada en las calles. Banderas egipcias ondearon sobre campamentos de desplazados y edificios que aún permanecen en pie, mientras cientos de personas cantaban el himno egipcio frente a una pantalla gigante instalada en el barrio de Al Rimal.

El técnico de Egipto se convirtió en un símbolo para Palestina

El Director Técnico de Egitp, Husam Hasán fue uno de los personajes más ovacionados en Gaza. Días antes del partido, el entrenador levantó una bandera palestina tras la clasificación de Egipto y posteriormente calificó el sufrimiento del pueblo palestino como "una vergüenza para el mundo", además de pedir mayor solidaridad por parte de la comunidad futbolística internacional.

Sus palabras resonaron entre los habitantes del enclave, donde incluso aparecieron murales con su imagen acompañados de mensajes de apoyo a la selección egipcia.

El futbol sobrevive entre los escombros de Gaza

La guerra transformó por completo los espacios donde antes se practicaba deporte. El estadio municipal de Jan Yunis, que alguna vez recibió partidos de futbol, hoy funciona como refugio para familias desplazadas.

"Antes tenía césped artificial; hoy sólo queda arena y aguas residuales. Es una imagen profundamente triste", lamentó Hassan Abu Habib, exfutbolista gazatí.

De acuerdo con datos locales, 265 instalaciones deportivas resultaron dañadas durante la ofensiva israelí y 184 fueron destruidas por completo. Además, más de mil atletas, entrenadores y trabajadores del deporte palestino han muerto desde el inicio de la guerra.

Rescatan a niña de escombros en la Franja de Gaza

Para muchos habitantes de Gaza, llegar al lugar donde se proyectó el partido implicó recorrer varios kilómetros a pie.

Ahmed Miqdad caminó cinco kilómetros para compartir el encuentro con otros vecinos. "Todo el pueblo de Gaza estaba listo para este partido. Quería sentir un poco de felicidad junto a la gente", contó.

En un territorio donde el conflicto ha dejado más de 73 mil muertos y donde, incluso tras el alto al fuego, continúan las operaciones militares, el futbol volvió a demostrar que puede convertirse en un pequeño espacio de paz, identidad y resistencia.