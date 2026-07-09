Han recuperado 80 cuerpos tras los terremotos: Venezuela entrega Medalla Héroes a rescatistas mexicanos

Durante la mañana de este miércoles 8 de julio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a los rescatistas mexicanos Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea que participaron en las labores de salvamento tras los dos terremotos que azotaron al país sudamericano.

En la ceremonia, la mandataria entregó la medalla Héroes de Venezuela a los elementos que viajaron desde nuestro país para realizar labores de salvamento por los estragos que dejaron los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio.

Además de los connacionales, en el acto donde estuvo presente Leopoldo de Gyvés de la Cruz, el embajador de México en Venezuela, también fueron reconocidos elementos de la Unión Europea.

Rescatistas mexicanos recuperaron 80 cuerpos tras terremotos en Venezuela

Luego de los dos terremotos al norte de Venezuela, el equipo de rescatistas mexicanos, integrado por 264 militares, lograron salvar de los dos escombros a dos personas con vida.

📰#Noticia | Venezuela despide a rescatistas mexicanos, exaltando labor humanitaria tras terremotos



La misión mexicana se desplegó en el país de manera inmediata, tras los sismos, en la búsqueda sin descanso de sobrevivientes.https://t.co/Jx9cFjVTLU pic.twitter.com/DnZzDKcmGy — Min. del P.P. para Relaciones Exteriores (@Cancilleria_ve) July 8, 2026

Además, recuperaron 80 cuerpos, realizaron un total de 988 consultas médicas y llevaron 13.1 toneladas de medicamentos y 71.2 toneladas de insumos.

Venezuela manda perros a México para su adiestramiento

En la misma ceremonia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló que le entregaron tres perros al equipo de rescatistas mexicanos para su adiestramiento.

Uno de los canes se quedará en territorio mexicano para que pueda participar en las labores que realiza el cuerpo de emergencia del ejército mexicano, mientras que los dos restantes serán devueltos a Venezuela.

Cifra de muertos y heridos por los terremotos en Venezuela

La última actualización de las autoridades de Venezuela indica que los dos terremotos han dejado a su paso 3 mil 685 víctimas mortales, además de 16 mil 740 heridos.

Aunque los sismos afectaron gran parte del norte de Venezuela, La Guaira es el estado que más ha sufrido las consecuencias del desastre natural y, hasta el momento, se mantienen los trabajos para recuperar la mayor cantidad de cuerpos y darles sepulcro.