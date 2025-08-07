¡Desgraciado! Hombre golpea brutalmente a su madre y a su tía en Guadalajara; lo detienen tras tiroteo

Una serie de incidentes que abarcaron desde actos de violencia intrafamiliar hasta asaltos y accidentes viales mantuvieron en alerta a las fuerzas de seguridad y cuerpos de rescate en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Hombre agrede a su madre y a su tía en Guadalajara

En la colonia Santa Cecilia de Guadalajara, policías municipales respondieron a un llamado de auxilio por un hombre que agredía a su madre y a su tía en un domicilio ubicado en las calles Luis Alcaraz y Avenida Artesanos. Al llegar, los oficiales fueron recibidos con disparos por el sujeto, quien portaba un arma de fuego.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre agredió a su familia en un domicilio de la Col. Santa Cecilia de Guadalajara, el sujeto resultó herido de un disparo por elementos de la policía.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/NlSPugsO6h — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 7, 2025

La agresión provocó un enfrentamiento armado, en el que el hombre, de aproximadamente 30 años, resultó herido. Fue trasladado a un puesto de socorro en condición de detenido, con una lesión por arma de fuego en un brazo.

Su tía también resultó con heridas graves en una de sus manos tras haber sido golpeada con una puerta. El lugar quedó bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones pertinentes.

Niño de 7 años queda lesionado tras tiroteo durante asalto a mano armada

Un evento de alto impacto ocurrió en el Parque Amarillo de la colonia Jardines Alcalde, donde un asalto a mano armada a dos jóvenes derivó en un tiroteo que dejó a un menor lesionado. Personas que tomaban clases de salsa en el parque intervinieron para ahuyentar a los delincuentes, quienes, al huir en un vehículo, realizaron detonaciones.

🔴#IMPORTANTE | Un par de ladrones pretendían escapar tras realizar un robo en el parque Amarillo de Guadalajara, un menor de 7 años fue alcanzado por un dispar0 y se reportó grave de salud.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/jqujZA3zTY — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 7, 2025

Una de las balas impactó a un niño de siete años en una pierna. La testigo Angélica Sánchez afirmó que no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo en la zona. El menor, que fue trasladado a un hospital privado por sus familiares, se reportó en condición de salud regular, mientras la Fiscalía de Jalisco inició una investigación y revisa las cámaras de vigilancia para dar con los responsables.

¡Con todo y herida en la cabeza! Asaltan a pareja y el hombre logra detener al delincuente

En la colonia Loma Bonita Ejidal de Zapopan, un asalto violento fue frustrado gracias a la intervención oportuna de la policía. Una pareja fue víctima de un robo en la avenida Conchitas y la calle Quebrada.

🔴#IMPORTANTE | Una pareja fue víctima de un asalto en calles de la Col. Loma Bonita en Zapopan, una persona resultó lesionada y el supuesto ladrón detenido.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/Klv9KhgaAD — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 7, 2025

Uno de los delincuentes atacó a un hombre de 35 años con un arma de postas y le propinó un golpe en la cabeza. La víctima, a pesar de sus heridas, logró retener al agresor hasta que una patrulla de vigilancia arribó al lugar y realizó la detención. El sospechoso, de 27 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Jalisco. El afectado fue llevado a un puesto de socorros para recibir atención médica.

Accidente vehicular deja a conductora con lesiones graves

Por otra parte, un aparatoso accidente vehicular se registró en la carretera a Morelia, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Una camioneta de modelo reciente se impactó a alta velocidad contra la parte trasera de un vehículo de carga pesada, dejándola completamente destruida.

🔴#ATENCIÓN | Se registró un aparatoso choque sobre la carretera a Morelia a la altura del puente del 40 en Tlajomulco, cuatro personas resultaron lesionadas.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/4r1qg16vLj — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 7, 2025

Los cuatro ocupantes de la camioneta fueron valorados por paramédicos. La conductora, que resultó con lesiones graves, fue la más afectada. El vehículo pesado se dio a la fuga tras el choque. Los heridos fueron atendidos en el lugar y su estado de salud se catalogó de regular.

Solo quería buscar paz: Mujer es apuñalada en el abdomen al intentar detener una riña

Finalmente, una mujer en la colonia San Antonio de Guadalajara fue apuñalada en el abdomen al intentar detener una riña entre cuatro desconocidos que habían ingresado a su domicilio, ubicado en las calles Gómez Farías y Hernando de Martel.

🔴#ATENCIÓN | Cuatro sujetos ingresaron a un domicilio ajeno para robar en calles de la Col. San Antonio en Guadalajara, una mujer resultó lesionada con arma blanca.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/LAqNy6uQWd — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 7, 2025

Paramédicos de la Cruz Verde la atendieron y la trasladaron a un puesto de socorros, reportándola en condición estable. Las autoridades no tienen pistas sobre los agresores, quienes huyeron tras el incidente.

