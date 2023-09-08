VIDEO: Peligroso asesino escala una pared para escapar de la cárcel en EU

En redes sociales circuló el video del momento en el que escapó Danelo Cavalcante de la cárcel, un peligroso asesino de origen brasileño que cumplía su condena en la prisión del condado de Chester, en Pensilvania, Estados Unidos.

En las imágenes se ve al hombre escalar la pared de la cárcel para poder salir. Primero coloca las manos sobre el muro que tiene de frente, luego apoya sus piernas en la pared de atrás.

Poco a poco comenzó a escalar de manera horizontal hasta que la cámara de seguridad lo perdió de vista, hasta que llegó a cima del muro, saltó el alambre de púas y logró escapar, como si se tratara de la escena de una película.

🇺🇲 | Video muestra cómo el asesino Danelo Cavalcante escapó de la prisión del condado de Chester en Pensilvania. pic.twitter.com/jjS2F7d5P3 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 6, 2023

El reo lleva dos varios días prófugo y las autoridades estadounidenses alertaron a la población tener cuidado con el sujeto, debido a que es considerado de “alta peligrosidad”, incluso se cerraron las escuelas y negocios cercanos de la prisión por seguridad de los habitantes.

¿Quién es Danelo Cavalcante, el preso que huyó de una cárcel en EU?

Tras la fuga de Danelo Cavalcante, las autoridades iniciaron un extenso operativo por tierra y aire en Pennsylvania, debido a la peligrosidad del sujeto, quien cumplía una condena de cadena perpetua por homicidio.

El sujeto fue sentenciado por matar a su novia Deborah Brandao, frente a sus hijos de cuatro y siete años de edad, en la casa que compartían juntos. El ataque ocurrió el pasado abril de 2021, cuando Cavalcante apuñaló 38 veces a su pareja.

En Brasil también es buscado por las autoridades por haber matado a un hombre que le debía dinero.

Los investigadores del caso en EU consideran que Danelo Cavalcante mató a su pareja porque pretendía denunciarlo después de que se enteró que él era buscado por las autoridades de Brasil.