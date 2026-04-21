¡Se quedaron arriba! 200 personas atrapadas en mirador de Río de Janeiro tras operativo en favelas

Un operativo de autoridades de Brasil contra organizaciones criminales dejó a 200 turistas varados en un cerro en Río de Janeiro. El caos sucedió el 20 de abril de 2026 en el mirador Dois Irmãos, en el Morro do Vidigal, al sur de la ciudad brasileña.

Los visitantes habían llegado de madrugada para ver el amanecer, pero un tiroteo los obligó a refugiarse.

La Policía Civil realizó el operativo especial, el cual fue respondido por los criminales con incendios de contenedores de basura y bloqueando la Avenida Niemeyer, una vía clave de la región.

¿Qué pasó con los turistas atrapados en el cerro Dois Irmãos?

Los turistas esperaban el amanecer en este lugar icónico de Río de Janeiro cuando sobrevolaba un helicóptero y fue posible escuchar disparos cercanos. Matilde, turista portuguesa, relató a la agencia de noticias Reuters que estaban esperando el amanecer, cuando los guías turísticos les pidieron que se sentaran. “Después empezamos a oír disparos y vimos un helicóptero, pero creo que todo salió bien y estuvo bajo control gracias a los guías”, mencionó.

🇧🇷 200 Tourists Stranded on Rio's Morro Dois Irmãos During Sunrise Hike Amid Police Shootout Targeting Comando Vermelho Fugitive "Dadá"



On April 20, 2026, about 200 tourists watching sunrise on Morro Dois Irmãos in Rio's Vidigal area became briefly trapped at the summit after a… pic.twitter.com/8MhlmFm46C — World In Last 24hrs (@world24x7hr) April 20, 2026

Detalles del operativo policial en la favela de Vidigal

Rita, turista brasileña, describió el pánico: “Hubo muchos disparos, mucho tiroteo. No sabíamos de dónde venían ni si podían alcanzarnos o si estaban cerca. No estábamos al tanto de eso, pero hubo muchos disparos”. Los guías turísticos guiaron a los visitantes a una zona segura una vez que terminó el tiroteo.

La redada estaba dirigida a líderes del Comando Vermelho, una organización que ya había sido golpeada en noviembre de 2025 y que dejó más de 100 muertos.

NEW: 200 tourists trapped on Morro Dois Irmãos in Rio de Janeiro, Brazil, after police reportedly got into a firefight with Comando Vermelho.



Comando Vermelho is a Brazilian criminal organization engaged in drug trafficking.



Morro Dois Irmãos is a popular tourist spot where… pic.twitter.com/tjWXp4LWc4 — Collin Rugg (@CollinRugg) April 20, 2026

El delegado Fabricio Oliveira, comandante de la operación, aclaró que el operativo no sucedió en puntos turísticos y que sólo estaba dirigida a la favela Vidigal.

Tres personas quedaron detenidas como parte del operativo, entre ellos, uno de los criminales más buscados. Además, incautaron armas como rifles, escopetas, drogas, radios de dos vías, cargadores, municiones y ropa de camuflaje.