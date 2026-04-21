Pidió la mano de su novia y murió: Investigan muerte de hombre tras accidente en California

Lo que parecía una vida que se uniría a otra terminó trágicamente instantes después, ya que en California, Estados Unidos, un hombre murió por un desafortunado accidente automovilístico en las horas posteriores al haberse comprometido en matrimonio.

Quién era Noah Jacobus, el joven que murió tras su compromiso

El lamentable suceso ocurrió el 15 de abril de 2026 en Sacramento, cuando Noah Jacobus le propuso matrimonio a Molly Wiseman, a quien conoció apenas en enero de este año.

La joven circulaba a un lado de la motocicleta del hombre de 25 años, con el fin de ir a cenar para celebrar el compromiso, cuando chocó. “Fue horrible verlo”, declaró Molly consternada.

La Patrulla de Carreteras de Sacramento explicó que Noah se estrelló contra un buzón, después de perder el control de su vehículo. Las autoridades investigan si otro automotor pudo causar el accidente.

El emotivo mensaje de Molly Wiseman tras la pérdida de su prometido

Ambos irían a anunciar su futura boda, pero los planes se truncaron para ambos. “Lo conocí en enero y desde entonces estuvimos juntos, inseparables”, afirmó la joven.

Molly describió que Noah era muy bromista y le encantaba hacer sonreír a la gente. Detalló que lo conoció en un encuentro de motociclistas en Sacramento.

Una carrera truncada en la Guardia Nacional de Estados Unidos

Destacó que a Noah le habían ofrecido un puesto fijo en la Guardia Nacional de Estados Unidos, lo que lo tenía “muy animado. Había esperado esa oportunidad por meses. Simplemente, no es justo”, cuestionó Molly.

Al reflexionar sobre lo que pasó y el tiempo que pasaron juntos, Wiseman dijo: "Fue demasiado corto. Quizás él era demasiado bueno para este lugar, pero simplemente no tuvimos suficiente tiempo".

Tras la tragedia, familiares de Noah colocaron banderas estadounidenses y flores a lo largo de Oak Avenue en Orangevale, donde sucedió el accidente que le quitó la vida.