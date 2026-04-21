El AICM: Un aeropuerto con costo de lujo pero servicio de tercera; una TUA elevada que no se justifica en sus instalaciones

Viajar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se ha convertido en un "privilegio" forzado y costoso. Según registros globales de aviación, México se ha colado en el "Top 5" de los países con los impuestos de salida más altos del planeta, compitiendo hombro con hombro con potencias como el Reino Unido y destinos de superlujo como las Islas Maldivas. Sin embargo, mientras en otros países el pago garantiza modernidad, en el AICM el pasajero financia una deuda histórica.

El Ranking del Abuso: México en las "Grandes Ligas"

De acuerdo con la comparativa global de impuestos de salida (Departure Taxes), el costo para salir de México no tiene comparación en la región y se mide contra los gigantes del mundo:

Reino Unido (APD): El líder mundial. En 2026, sus tasas para vuelos largos en cabinas premium pueden superar los $6,300 pesos (£250). Maldivas: Cobra hasta $480 USD a viajeros de jets privados para mantener su infraestructura de lujo. Fiyi: Con tasas promedio de $198 USD reportadas recientemente. Australia: Su cargo fijo ronda los $45 USD. México (AICM): Con una TUA internacional de $1,030 pesos (aprox. $57+ USD), se consolida como el referente más caro de toda Latinoamérica.

¿Qué recibes por tu dinero?

La diferencia entre pagar 57 dólares en el AICM y pagarlos en Londres-Heathrow o Sídney es abismal. En esos países, el impuesto se segmenta por distancia y clase de servicio, y se reinvierte en aeropuertos que son hubs tecnológicos.

En Francia (Charles de Gaulle): Pagas la mitad que en México ( $567 pesos ) por uno de los mejores aeropuertos de Europa.

Pagas la mitad que en México ( ) por uno de los mejores aeropuertos de Europa. En Estambul: Pagas apenas $407 pesos por una terminal inaugurada hace menos de una década con tecnología robótica.

Pagas apenas por una terminal inaugurada hace menos de una década con tecnología robótica. En el AICM: Pagas $1,030 pesos (más que en España, Turquía o Japón) por instalaciones saturadas, con fallas en servicios básicos y sin proyectos de expansión a la vista.

El "Agujero Negro" Financiero: La Deuda de Texcoco

El buscador de Google confirma que estos impuestos suelen usarse para "infraestructura o costos ambientales". Pero en México, la TUA tiene un destino único y sombrío: pagar la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

14,000 millones de pesos al año: Es la cifra que el AICM transfiere para cubrir los bonos del aeropuerto que nunca fue.

Es la cifra que el AICM transfiere para cubrir los bonos del aeropuerto que nunca fue. El horizonte 2047: Los pasajeros actuales —y los de las próximas dos décadas— seguirán pagando este error financiero.

Los pasajeros actuales —y los de las próximas dos décadas— seguirán pagando este error financiero. ¿Qué se pierde?: Con un solo año de este impuesto se podrían construir 9 Hospitales Generales o 4 Hospitales Regionales de alta especialidad.

💸🛩️ La deuda detrás de la TUA



Parte de lo que pagas se destina a la cancelación del

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco.

Hasta 14 mil millones de pesos al año



Pagos proyectados hasta 2047

La obra fue cancelada en 2018 por decisión de Andrés Manuel López… pic.twitter.com/k33QwtAgWj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

El pasajero paga el error

Mientras el mundo utiliza sus impuestos aeroportuarios para volar hacia el futuro, el AICM utiliza los suyos para pagar el pasado. El mexicano paga hoy una de las tarifas más altas del mundo, pero recibe a cambio una de las peores experiencias aeroportuarias de la aviación moderna.