Hallan sin vida a madre y a sus dos hijos dentro de su casa en Alabama; sobrevive un bebé

Las autoridades de Alabama, en Estados Unidos, hicieron un brutal hallazgo el 20 de abril de 2026 al encontrar los cuerpos sin vida de una madre de 46 años de edad y de sus dos hijos en el interior de su casa.

Detalles del crimen en Alabama: una madre y dos menores asesinados

Los hijos tenían 17 y 12 años de edad. La joven adolescente, además, tenía 8 meses de embarazo. Las tres víctimas tenían lesiones y estaban atadas con cintillas de plástico, además de que estaban en habitaciones distintas.

El sheriff del condado señaló que el sospechoso o sospechosos buscaban algo en la casa, con lo cual señala que es posible que se haya tratado de un robo o de un ataque premeditado.

Quién es el bebé que sobrevivió al ataque en la vivienda

En un giro que alivia la tragedia, la hija de 18 meses de la adolescente de 17 años quedó ilesa dentro de la vivienda. La pequeña no sufrió daños y permanece bajo custodia de las autoridades, que priorizan su seguridad mientras avanzan las pesquisas.

Este milagro resalta la precisión selectiva del ataque, ya que los perpetradores ignoraron a la bebé durante el caos. Expertos forenses trabajan ahora para reconstruir la cronología exacta, analizando evidencias como huellas, ADN y cámaras de seguridad cercanas.

Qué se sabe sobre los sospechosos del triple homicidio según el sheriff

Hasta ahora, las autoridades de Alabama no revelaron un motivo ni identifican sospechosos en este triple homicidio. El sheriff descartó de plano que se trate de un caso de violencia doméstica y sugirió la participación de más de una persona, ya que lograron aislar a la madre y a sus dos hijos.

Los investigadores ya revisan registros telefónicos, testimonios de vecinos y evidencias digitales para trazar perfiles. La policía llamó a la población a proporcionar pistas anónimas.

