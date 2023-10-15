VIDEO: Escolta frustra robo y mata a un asaltante frente a un banco en San Luis Potosí

El pasado 13 de octubre, desde San Luis Potosí se difundieron imágenes de un asalto registrado al interior de un banco ubicado en la Plaza Chapultepec, al poniente de la ciudad capital, donde un elemento de seguridad privada habría logrado frustrar el robo al accionar su arma de fuego en contra de los dos presuntos delincuentes.

Los primeros reportes que llegaron desde el lugar de los hechos señalan que los asaltantes arribaron en una motocicleta durante las primeras horas del día. Descendieron y se acercaron a la zona de los cajeros del banco, donde intentaron asaltar a un individuo que acababa de sacar dinero; sin embargo, uno de sus acompañantes, identificado inicialmente como su escolta, intervino y disparó contra los ladrones.

Uno de ellos cayó abatido al interior del banco, justo en la puerta, mientras que el otro logró escapar herido. De igual forma, se reportó que dos personas más resultaron heridas por el fuego cruzado; sin embargo, ninguna tuvo lesiones de gravedad.

Video del asalto en un banco la Plaza Chapultepec, de San Luis Potosí

En redes sociales se difundieron videos e imágenes del asalto, en donde se puede ver cómo se acercan los dos criminales al banco para efectuar el asalto. Corren en los últimos metros e interceptan a la víctima; sin embargo, tras unos segundos intentan salir corriendo y se ve cómo uno logra escapar, mientras que el otro cae justo en la puerta.

#Seguridad | Seguridad Estatal confirma la muerte de asaltante en Plaza Chapultepec



Él y su acompañante intentaron asaltar a un cliente del banco Santander, sin embargo el escolta de la víctima accionó el arma para evitarlo.



Nota completa: https://t.co/ksMtuFFT4Z pic.twitter.com/cUpMDe4KCn — La Orquesta.mx (@LaOrquesta_mx) October 13, 2023

¿Qué pasó en San Luis Potosí con el asalto a un banco?

De igual forma se observa cómo otra persona se arrastra por la banqueta, aparentemente herida, y que en videos posteriores se puede ver cómo es atendida por elementos de emergencia, pues se trató de uno de los civiles heridos por el enfrentamiento.

La presunta escolta porta una bermuda, playera negra de manga corta y tenis blancos. Se ve cómo todavía sale a intentar buscar al segundo asaltante, quien no ha sido identificado.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía de Investigación, así como la Guardia Civil del Estado, quienes establecieron un perímetro y acordonaron la zona, con el objetivo de iniciar el proceso y abrir una carpeta de investigación, mientras que médicos forenses del Servicio Médico Legista (Semele) hicieron el levantamiento del cuerpo.