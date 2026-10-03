VIDEO | Rebota bomba molotov y explota a menor en marcha del 2 de octubre en CDMX

Un menor de 17 años resultó con graves heridas tras ser alcanzado por la explosión de una bomba molotov durante la marcha del 2 de octubre de 2026 en la Ciudad de México (CDMX).

El reporte de las autoridades señala que los hechos ocurrieron cuando un contingente estaba ingresando a la explanada del Zócalo capitalino, momento en que el artefacto explotó.

Menor herido por bomba molotov iba con encapuchados

Información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) refiere que al arribar a la explanada, un adolescente que iba con el grupo de personas encapuchadas encendió una bomba molotov.

No obstante, al momento de arrojar el artefacto, el objeto rebotó y le provocó lesiones, y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) comenzaron a auxiliarlo para ser llevado a un hospital.

Explosión de bomba molotov provoca varias heridas a menor

En el sitio, el joven de 17 años fue atendido de manera inmediata por paramédicos, quienes lo diagnosticaron con quemadura en la mano derecha.

Al actualizar la información sobre el estado de salud del menor, las SSC de CDMX dio a conocer que el menor presenta fractura múltiple de la mano derecha con heridas avulsivas, así como quemaduras de primer grado en el cuello y la región supraclavicular, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Un joven de 17 años resultó lesionado durante la marcha del #2DeOctubre en el Zócalo de CDMX.



De acuerdo con la SSC, encendió una bomba molotov e intentó arrojarla, pero el artefacto rebotó y le provocó una quemadura en la mano derecha. Fue atendido por paramédicos del ERUM. pic.twitter.com/JdWiqmpWxs — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) October 3, 2026

Decomisan cadenas, cuetones y martillos en marcha del 2 de octubre

Durante el desarrollo de la marcha, un grupo de personas con el rostro cubierto rompió vidrios y lanzó cuetones al interior de la estación Tlatelolco, de la Línea 3 del Metro de la CDMX, sin que se registren personas lesionadas.

Al respecto, las autoridades llevaron revisiones para retirar objetos que pudieran agredir a los manifestantes u otras personas, lo que provocó que nuevamente arrojaran cuetones.

En ese momento se accionaron extintores para disiparlos y les decomisaron cadenas, palos, cuetones y martillos; no obstante,

durante ese momento no se detuvo a ninguna persona.

La marcha inició a las 16:00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas con dirección al Zócalo capitalino.