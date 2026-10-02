Luis Gamboa | Lanzan petardo en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México

Luis Gamboa | Manifestantes se reúnen en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México

Luis Gamboa | Comité del 68 da discurso en la plancha del Zócalo tras Marcha del 2 de Octubre

Antonio Huitzil | Parabús vandalizado durante la Marcha del 2 de Octubre

Antonio Huitzil | Saqueo en negocio del Centro Histórico durante la Marcha del 2 de Octubre

Antonio Huitzil | Saqueo en farmacia del Centro Histórico durante la Marcha del 2 de Octubre

Antonio Huitzil | Saque en tienda del Centro Histórico durante la Marcha del 2 de Octubre

Antonio Hutzil | Vandalismo en tienda del Centro Histórico durante la Marcha del 2 d Octubre

Saúl Díaz | Marcha del 2 de Octubre en CDMX: así transcurrió la movilización en Tlatelolco

La memoria de 1968 volvió a las calles de la Ciudad de México. Este viernes, estudiantes, colectivos y organizaciones sociales se concentraron en Tlatelolco para marchar hacia el Zócalo, a 58 años de los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas.

Entre pancartas y consignas de “2 de Octubre no se olvida”, los participantes avanzaron por las calles de la capital. Durante la movilización también se hizo un pase de lista por los 43 estudiantes de Ayotzinapa y se exigió justicia para los normalistas desaparecidos.

La jornada, sin embargo, tuvo distintos momentos de tensión.

¿Qué ocurrió afuera del Metro Tlatelolco?

En las inmediaciones de la estación Tlatelolco se registró un despliegue de policías ante la llegada de contingentes estudiantiles.

De acuerdo con reportes difundidos durante la movilización, algunos estudiantes fueron contenidos por elementos de seguridad cuando intentaban incorporarse a la marcha. También se reportaron agresiones y el retiro de teléfonos celulares durante estos momentos.

El periodista Mario Marlo, de Somos el Medio, denunció que policías le retiraron su celular mientras documentaba lo ocurrido. Este señalamiento corresponde a su reporte sobre los hechos y no implica, por sí mismo, una determinación sobre responsabilidades.

¿Hubo vandalismo durante la marcha del 2 de octubre?

Mientras los contingentes avanzaban, también se registraron actos de vandalismo atribuidos a personas encapuchadas.

En distintos puntos se observaron vidrios y ventanas rotas, pintas en estructuras metálicas y daños a mobiliario urbano. También fue reportado el saqueo de una tienda y daños a un parabús.

Estos incidentes formaron parte de la jornada, pero ocurrieron en paralelo a la participación de estudiantes, organizaciones y ciudadanos que marcharon de manera pacífica.

La movilización fue convocada para mantener viva la memoria de las víctimas de 1968 y plantear demandas de justicia, verdad y no repetición.

¿Qué exigieron los manifestantes durante la movilización?

Además de recordar la represión de 1968, los contingentes llevaron consignas relacionadas con otros casos que siguen presentes en las movilizaciones estudiantiles.

Uno de ellos fue Ayotzinapa. Durante la marcha se realizó el pase de lista de los 43 normalistas desaparecidos y se exigió que el caso no quede en el olvido.

La movilización del Comité 68 tenía previsto llegar al Zócalo capitalino, donde se contemplaba un mitin.

¿Por dónde avanzó la marcha del 2 de octubre?

La concentración principal comenzó en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y avanzó hacia el Centro Histórico.

Entre las vialidades contempladas estuvieron Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y posteriormente calles del Centro Histórico hasta llegar al Zócalo.

La presencia de manifestantes y policías se mantuvo en distintos puntos de la ruta mientras continuaba la movilización.

Al llegar a la plancha del Zócalo capitalino, el Comité del 68 dio un breve discurso sobre lo ocurrido hace 58 años, recordando el motivo de lucha. Mientras que segundos después un grupo de encapuchados comenzaron a lanzar petardos a los edificios aledaños.

Dejaron algunas zonas con fuego, por el momento no se reportan personas lesionadas.