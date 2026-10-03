VIDEO | Reportero acusa ser golpeado por policías en marcha del 2 de octubre; SSC CDMX dice que eran encapuchados

Un reportero que estaba documentando la marcha del 2 de octubre de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) señaló haber sido golpeado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con lo relatado por el periodista Iván Ortiz, del diario El Sol de México, policías capitalinos cerraron la salida de la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metro de CDMX.

Esto provocó una aglomeración en el lugar, pero algunas de las personas trataron de romper el cerco policial para salir, pues entre la gente había quienes iban a la marcha y otras no.

Una vez que se abrió el cerco de los elementos de seguridad, un estudiante se acercó con los oficiales y empezó un enfrentamiento entre ellos y, señaló el reportero, los policías golpearon al estudiante.

Sin embargo, al querer documentar con un teléfono celular lo que estaba pasando en ese momento frente a él, fue golpeado por los policías.

"Me quitan mi teléfono, mi mochila, mis pertenencias", relató a Azteca Noticias. El periodista hizo un llamado a que le devuelvan sus objetos personales, que es parte de su material de trabajo.

Iván Ortiz de @elsolde_mexico, denuncia que fue agredido por presuntos policías mientras cubría las marchas del 2 de octubre en Tlatelolco.



En entrevista con @AnnaLuOG1, narró los hechos.



Por su parte, la @SSC_CDMX informó que Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos y… pic.twitter.com/Cgp9oWwuBn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 2, 2026

SSC de CDMX señala que encapuchados agredieron a reportero

Respecto a la agresión denunciada que ocurrió con un reportero de un medio de comunicación por civiles encapuchados, la Dirección General de Asuntos Internos y la Dirección General de Derechos Humanos tomaron conocimiento de los hechos registrados en inmediaciones de Tlatelolco, por lo que recaban información para esclarecer las circunstancias y dar seguimiento a los supuestos agresores.

De igual forma, personal de la SSC estableció contacto con la persona afectada y le brinda orientación para presentar la denuncia correspondiente.