VIDEO: Gritos de “ayuda” alertan a policía... resultó ser una cabra

Policías escucharon los supuestos gritos de una mujer pidiendo ayuda y acudieron de prisa al presunto llamado de auxilio. Los momentos de tensión quedaron grabados en un video que se ha hecho viral porque al final se llevaron una sorpresa al darse cuenta de que no los gritos no provenían de una persona sino de una cabra.

Y es que en el audio de las imágenes se aprecia un sonido muy similar al que podría emitir un ser humano en una situación desesperada. Esto sucedió en una pequeña ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos, hace unos días y es algo que, sin duda, los agentes van a recordar por un buen tiempo.

El Departamento de Policía de Enid publicó un video en Facebook grabado desde de la cámara de un oficial. Este capturó el momento en que los policías David Sneed y Neal Storey corren en dirección al lugar donde presuntamente estaba una persona gritando "Help" (ayuda). La tensión crecía a medida que se acercaban al lugar de donde provenía todo.

La "damisela en apuros" resultó ser una cabra

"Corriendo hacia el sonido, los dos (el oficial David Sneed y el oficial Neal Storey) pronto descubrieron a su damisela en apuros era una cabra muy molesta, que el agricultor, explicó, se había separado de uno de sus amigos", se lee en la publicación del Departamento de Policía, sobre los dos agentes que corrieron un tramo razonable de lo que parece ser una granja.

Afortunadamente, todo terminó entre risas y no hubo alguna persona lesionada o en una situación preocupante. Después de todo se valoró el esfuerzo de los agentes por llegar y hacer su trabajo lo más pronto posible, aunque les haya resultado en un momento gracioso.

El video, de poco más de un minuto, cuenta con más de 70 mil reproducciones hasta el día de hoy, donde los usuarios de redes sociales han dejado sus reacciones en la publicación del divertido momento.

