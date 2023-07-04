VIDEO: Inundaciones en China provocan el derrumbe de un edificio

Lluvias torrenciales en el suroeste de China provocaron inundaciones, desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra, lo que causó que un edificio colapsara. El gobierno teme más desastres inducidos por las lluvias. Aún no se han reportado víctimas.

En redes sociales circularon varios videos de cómo lucen algunas ciudades atrapadas en la inundación. En el distrito de Wanshou varios autos quedaron bajo el agua. En otras imágenes se aprecia a varias personas que sostenían paraguas paradas en un puente que dominaba el paisaje marrón por las aguas de la inundación.

Debido al problema, las autoridades de Wanzhou emitieron una alerta roja por las tormentas y el desbordamiento de ríos, además de caminos interrumpidos por el deslizamiento de tierra.

Chongqing vivió la mayor racha de lluvias desde que comenzó la temporada, según medios locales. La ciudad de 30 millones de habitantes es una de las más pobladas de China.

Durante el mes pasado, el gigante asiático experimentó lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra mortales, lo que llevó a los funcionarios del gobierno a emitir advertencias y avisos más intensos.

Edificio se derrumbó tras inundaciones en China

Un edificio se derrumbó parcialmente en medio de una inundación en el municipio de Chongqing, en el suroeste de China , según mostraron imágenes publicadas en las redes sociales.

En las imágenes se pudo ver cómo casi la mitad del edificio colapsó sobre el agua de la inundación que se encuentra debajo.

Las autoridades de China informaron mediante un comunicado que no se reportaron víctimas pero que más de 100 residentes fueron evacuados.

El martes por la mañana, el puente ferroviario de Sibuhe en Chongqing se derrumbó, informaron los medios estatales, en medio de fuertes lluvias en todo el municipio.

Con información de Reuters