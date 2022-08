VIDEO: “Les venían disparando”, testigo narra terror en Jalisco

Seis vehículos incendiados fue resultado de los ataques registrados la tarde-noche del martes en el norte de Zapopan, Jalisco y todo comenzó sobre la carretera a Saltillo donde sujetos armados interceptaron un camión del transporte público y un auto particular a los que prendieron fuego, causando terror entre los ciudadanos, una mujer que fue testigo de estos actos relata lo ocurrido.

Yaneli trabaja frente a la calle Chícharo y ella relata que vio cómo comenzó el fuego.

“Yo venía de allá y fue cuando empezó todo el movimiento, la conmoción de la gente, luego luego vimos como el carro se detuvo y las personas que salieron del auto, la señora venía con una crisis nerviosa traía a su familia y todo”.

El crimen organizado quemó vehículos en Jalisco; este es el saldo

En el video de las cámaras se aprecia cómo los sujetos armados cierran el paso y bajan a una familia compuesta por una pareja y su pequeña hija, quien desciende en brazos de su madre

Los tres corren hacia una mueblería: “Nada más dijo que ella había entrado a echar gasolina y cuando salió de la gas le dijeron que se bajara del carro, que el problema no era con ellos, los bajaron del carro y se resguardaron aquí en la tienda, nomás la muchacha hizo el comentario que los venían siguiendo y que les venían disparando”.

Huellas de los ataques en Jalisco

En una de las ventanas de la tienda quedaron los impactos de arma de fuego; tras varios minutos la familia originaria de Zapopan estuvo resguardada en el sótano y luego abandonó el lugar.

Su auto calcinado avanzó en llamas hasta un árbol, afectando a negocios cercanos.

“Pues es que sí estaban hirviendo, las cortinas, todo, la puerta todo estaba hirviendo, luego cerré y ya no me podía salir porque esta madre como que la puerta se bloqueó nada más porque llegó mi hermano te digo y me vio ahí y pateó la puerta y ya me pude...

Justo del otro lado de la carretera a Saltillo quedaron los restos del camión de la ruta 231, las huellas de los ataques.