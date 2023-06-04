VIDEO: ¿Karma instantáneo? Ladrón murió quemado tras chocar el coche que acaba de robar; su cómplice está grave

Un delincuente murió quemado y su cómplice se encuentra gravemente herido luego de que chocaran en el coche que acaban de robar contra un tractocamión. El incidente ocurrió en Lima, Perú.

Minutos antes del accidente, los dos delincuentes interceptaron a una pareja que estaba revisando las llantas de su auto; los rateros se acercaron, los encañonaron y les robaron el vehículo.

Los sujetos empezaron a disparar al aire y le gritaron a la pareja que se alejara unos metros para que ellos pudieran huir sin que los dueños del auto se atravesaran.

Ladrón choca contra tractocamión y se incendia

Las víctimas de los delincuentes denunciaron el hecho a las autoridades, por lo que la policía inició una persecución del coche robado, que duró alrededor de 10 minutos hasta que el auto chocó.

Aparentemente el ladrón que iba conduciendo se distrajo, perdió el control, invadió el carril de al lado y chocó de frente contra un tractocamión; de inmediato comenzó un incendio, y el ratero no pudo salir porque quedó atrapado.

El cómplice, que iba en el asiento del copiloto, fue rescatado por la policía, pero presentaba quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital, donde lo reportaron grave.