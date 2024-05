¿Se necesita permiso para cantar en calles? Locatario corre a músico a cubetazos de agua y gremio musical lo defiende; respuesta se lleva las palmas

En Zamora, Michoacán, en días recientes, el dueño del negocio, ‘Novias Angélica', fue captado corriendo y agrediendo física y verbalmente a un joven músico urbano de la zona.

A través de redes sociales fue colgado un video en el que se puede observar cómo el locatario del comercio especializado en la coordinación personalizada de eventos, explota con un intérprete callejero. El metraje registró la discusión verbal, posteriormente, el comerciante saca una cubeta de agua y se la lanza al músico.

Tras estas acciones, el intérprete de género urbano, es agredido físicamente, ante esta situación, y con el objetivo de defender su integridad física, se defiende y logra superar a su rival, por lo que los trabajadores del locatario entran a defenderlo y logran separarlos.

#Michoacán | “Aquí no te quiero”



Un locatario corrió a un músico que cantaba afuera de su negocio; lo golpeó junto a otros trabajadores.



Músicos de la ciudad se solidarizaron con la víctima y fueron a cantarle al dueño.



¿De quién es la calle?

Gremio musical se une en apoyo con intérprete urbano

Luego de que el video tomó fuerza, como muestra de apoyo, parte del gremio musical de Zamora ‘invadió' la zona donde se ubica el negocio ‘Novias Angélica', y ahí, frente al comercio, comenzaron a interpretar melodías en contra del sistema.

Al ritmo de guitarras acústicas, un trío interpretó el himno musical de ‘Molotov’, Gimme tha Power, recalcando la estrofa: “Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo”.

¿Para tocar en la calle se necesita un permiso?

El caso del músico Francisco Flores, es amparado por la ley, pues cuenta con un permiso de ocupación de vía pública desde el 2019, por lo que a pesar de la queja interpuesta por el locatario, las autoridades respaldaron al intérprete urbano.

Juan Carlos Gutiérrez, oficial mayor de Zamora, explicó que no pueden restringirle ni mucho menos delimitar una zona donde no pudiera permitírsele hacer su expresión de arte, pues es “un derecho constitucional que no pueden mover a su antojo”.

A pesar de que el dueño del local intentó negociar con el músico urbano, el joven no aceptó, pues nada le garantiza que él y su familia estén a salvo tras ser amenazado de muerte, por lo que optó por denunciar.

¿Qué se necesita para cantar libre en la vía pública?

Identificación oficial : Presentar una identificación oficial válida, como una credencial de elector o pasaporte.



: Presentar una identificación oficial válida, como una credencial de elector o pasaporte. Comprobante de domicilio : Proporcionar un comprobante de domicilio que demuestre que resides en la localidad donde deseas cantar en las calles.



: Proporcionar un comprobante de domicilio que demuestre que resides en la localidad donde deseas cantar en las calles. Solicitud formal : Llenar y presentar una solicitud formal ante la autoridad competente. Esta solicitud puede estar disponible en línea o en las oficinas correspondientes.



: Llenar y presentar una solicitud formal ante la autoridad competente. Esta solicitud puede estar disponible en línea o en las oficinas correspondientes. Pago de tarifas : Pagar las tarifas requeridas por el permiso. El costo puede variar dependiendo del municipio o alcaldía.



: Pagar las tarifas requeridas por el permiso. El costo puede variar dependiendo del municipio o alcaldía. Descripción de la actividad : Detallar el tipo de actividad que realizarás en las calles, en este caso, cantar. Es posible que debas proporcionar información adicional sobre el género musical, el equipo que utilizarás, etc.



: Detallar el tipo de actividad que realizarás en las calles, en este caso, cantar. Es posible que debas proporcionar información adicional sobre el género musical, el equipo que utilizarás, etc. Horario y ubicación : Especificar el horario y la ubicación exacta donde planeas realizar la actividad.



: Especificar el horario y la ubicación exacta donde planeas realizar la actividad. Compromisos de seguridad : Asegurar que la actividad no represente un riesgo para la seguridad pública ni obstruya el tráfico vehicular o peatonal.



: Asegurar que la actividad no represente un riesgo para la seguridad pública ni obstruya el tráfico vehicular o peatonal. Respeto a normativas locales : Comprometerse a respetar el volumen permitido, los horarios de operación y cualquier otra regulación vigente.



: Comprometerse a respetar el volumen permitido, los horarios de operación y cualquier otra regulación vigente. Firma de responsabilidad : Firmar un documento en el que aceptas la responsabilidad por cualquier daño o incidente que pudiera ocurrir durante la actividad.



: Firmar un documento en el que aceptas la responsabilidad por cualquier daño o incidente que pudiera ocurrir durante la actividad. Autorización y plazos: Los plazos para obtener el permiso pueden variar según el proceso administrativo de cada localidad.