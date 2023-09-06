VIDEO: Niña de 2 años queda atorada en las escaleras eléctricas de El Salvador

Una tragedia se vivió en un centro comercial de El Salvador cuando los dedos de una niña de dos años quedaron atorados en las escaleras eléctricas del lugar. El momento quedó grabado en un video compartido por los testigos y que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

En las imágenes se ve a la mamá de la menor agachada y abrazando a la pequeñita que tiene los dedos atorados, mientras la mujer, desesperada, trataba de sacar los dedos de su hija.

Momentos después se acercaron dos personas, un hombre y una mujer, supuestamente empleados del centro comercial, y también trataron de ayudar a la mujer para que liberaran a la niña.

🇸🇻 | Dedos de una niña de dos añitos quedaron atrapados en una escalera eléctrica en un Centro Comercial en El Salvador. pic.twitter.com/Tb5nPJrEgq — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 5, 2023

El hombre llevaba algunas herramientas, mientras que la mujer se colocaba unos guantes de látex.

Hasta el momento se desconoce cuál fue el desenlace del accidente y cómo se encuentra de salud la menor que quedó atorada en las escaleras eléctricas en El Salvador. No obstante, algunos testigos señalaron que el incidente ocurrió por un descuido.

Accidentes en escaleras eléctricas en el mundo

Cuando no se tiene el cuidado necesario al utilizar las escaleras eléctricas pueden ocurrir accidentes, de los cuales algunos pueden llegar a ser graves con consecuencias fatales. Aquí algunos de los incidentes que han ocurrido.

En Bangkok, Tailandia, una mujer perdió la pierna en un aeropuerto cuando quedó atorada en las escaleras eléctricas, mientras la banda continuaba avanzando, lo que provocó que la máquina se la cortara en el momento.

En Perú, una niña de cinco años también quedó atorada en una plaza comercial, aunque rápidamente llegaron los servicios de emergencia para ayudarla, la menor perdió los dedos del pie.

Recomendaciones para evitar accidentes en escaleras eléctricas

Algunos expertos compartieron recomendaciones sobre cómo utilizar las escaleras eléctricas y evitar accidentes, especialmente en niños.

Lo primero es no colocar las extremidades en los bordes de los escalones, no correr en ellas, sujetar con firmeza a los niños.

Colocar los pies en un solo escalón y no utilizar dos, evitar subirse con las agujetas mal amarradas o cordones que arrastren.

