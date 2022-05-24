De acuerdo con el gobernador de Texas, Greg Abbott, el atacante mató a más de 16 estudiantes y tres profesores. La mayoría de los heridos también son menores de edad y fueron trasladados a hospitales cercanos. Agregó que el tirador murió en el lugar.

Las autoridades de Texas identificaron al atacante como Salvador Ramos, un joven de 18 años de edad, hispano. El gobernador añadió que el adolescente mató a su abuela, luego acudió a la escuela primaria y comenzó a disparar una escopeta semiautomática.

